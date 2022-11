Los entendidos de la materia aseguran que, mientras más larga es la estadía de un técnico, las derrotas duelen más. A ese irrefutable paso del tiempo no es ajeno Diego Pablo Simeone, el argentino que era considerado como un Dios para los hinchas del Atlético de Madrid y hoy, tras el rotundo fracaso de su equipo en la Champions League, se ha vuelto en el ser más terrenal de todos.

Más allá de las consecuencias que pueda tener la caída ante el Porto, el ‘Cholo’ ha perdido su condición de incuestionable. Y el ‘Cholismo’, esa especie de religión monoteísta basada en las enseñanzas del DT, parece estar llegando a su fin luego de casi once años en la que se forjó una de las mejores etapas -sino la mejor- del club.

“Lo que se ve no es bueno. Quedamos últimos por merecimiento”, dijo el técnico tras la derrota en Portugal. Los ‘colchoneros’ sacaron solo cinco puntos en seis partidos. Les ganaron al Porto en el debut y empataron con el Bayern Leverkusen y el Brujas, todos de local. De visita le fue tan mal como era posible: perdieron los tres encuentros y anotando una sola vez.

“Es el mayor fracaso de Simeone desde que llegó al Atlético de Madrid”, así lo catalogó el periodista español Albert Ortega. El ‘Aleti’ apenas marcó cinco tantos y encajó nueve, lamayor cantidad recibida en una fase de grupos para el ‘Cholo’. Además, quedaron fuera de todas las competencias europeas por primera vez desde que el argentino asumió como entrenador.

“El Atlético es último de una fase de grupos (de Champions League o de Europa League) por PRIMERA VEZ en su historia y está fuera de Europa a 1 de noviembre por primera vez desde el año 2006 (última temporada en la que no participó en competiciones europeas)”, tuiteó el estadístico Míster Chip. Un dato que escenifica lo que está siendo la temporada colchonera.

Simeone en el Atlético de Madrid Puesto en LaLiga Champions / Europa League 10° temporada: campeón en LaLiga - octavos de final champions

11° temporada: tercer o en LaLiga - cuartos de Champions

12° temporada: tercero en LaLiga - fase de grupos en Champions Quinto

Clasificación a Europa League - 2° T (2012-13) Tercero

Clasificación a Champions 1/16 de Europa Leauge 3° T (2013-14) Campeón Subcampeón de Champions 4° T (2014-15) Tercero

Clasificación a Champions Cuartos de Champions 5° T (2015-16) Tercero

Clasificación a Champions Subcampeón de Champions 6° T (2016-17) Tercero

Clasificación a Champions Semifinales de Champions 7° T (2017-18) Segundo

Clasificación a Champions Fase de grupos de Champions

Campeón Europa League 8° T (2018-19) Segundo

Clasificación a Champions Octavos en Champions 9° T (2019-20) Tercero

Clasificación a Champions Cuartos de Champions 10° T (2020-21) Campeón Octavos de Champions 11° T (2021-22) Tercero

Clasificación a Champions Cuartos de Champions 12° T (2022-23)* Tercero

Clasificación a Champions Fase de grupos de Champions

Fuera de competencias europeas *En curso

Ezequiel Daray, reconocido periodista español que es corresponsal en Alemania para la DFL (liga de fútbol alemana), fue más crítico con el momento de Simeone y su equipo. “El tercer equipo de La Liga, con un presupuesto enorme, que supo llegar muy lejos jugando horrible pero con muchas ganas, ahora juega igual de horrible, pero sin ganas. Cuarto de cuatro. El mejor plantel del grupo, se queda sin nada. Defender a Simeone ya no será fácil”, tuiteó.

Y es que el argentino, uno de los abanderados de la filosofía futbolística del “solo vale ganar”, hoy está perdiendo y no hay justificación alguna. Aunque parezca increíble, la era del ‘Cholismo’ parece estar llegando a su fin pese a que hace un par de temporadas se consagró campeón de España por encima del Real Madrid y el Barcelona.

“Ahora, a apretar el cu**, trabajar, cerrar la boca y luchar (...) queremos jugar la Champions, por eso estamos en este club. Hay que luchar y trabajar, si no fuera”, indicó Antoine Griezmann, uno de los referentes del equipo. Las declaraciones del francés no cayeron bien en España donde se habla de un supuesto complot contra el técnico. Su mensaje no llega a los jugadores, algo que antes lo caracterizaba.

La historia hablará de Simeone y el ‘Cholismo’

Los más de cinco mil aficionados que asistieron al Vicente Calderón aquel 29 de diciembre de 2011 para recibir a Diego Simeone como nuevo técnico del Atlético de Madrid jamás imaginaron lo que estaría por venir. Había un grato recuerdo por el Simeone jugador que ganó una Liga y una Copa del Rey en 1995 y 1996. Pero había cierta incertidumbre por lo que podía hacer como entrenador, sobre todo porque el equipo en ese momento se había acostumbrado a divagar por los puestos de mitad de tabla.

Hasta el momento de su llegada, el ‘Aleti’ había ganado 26 títulos en 108 años de historia. Con el ‘Cholo’ en el banquillo, el conjunto de la capital española logró poner en su vitrina ocho trofeos, los cuales se valoran más porque cortó en varias ocasiones la dictadura que habían impuesto los poderosos Real Madrid y Barcelona.

Pero más allá de los logros tangibles, Simeone consiguió que el Atlético de Madrid pelee de igual a igual ante los grandes de España y Europa. El argentino, quien se convirtió en el más ganador de la historia del club, consiguió llegar a dos finales de Champions League, algo que nadie había logrado.