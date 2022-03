Un panorama complicado se fijó para la selección argentina en el último simulacro del sorteo de grupos del Mundial Qatar 2022, el esperado evento que se realizará este viernes en la ciudad de Doha.

Como parte de los preparativos para la ceremonia, la organización agrupó a las selecciones participantes mediante el azar y se dieron algunas sorpresas. Lo más resaltante fue el camino que se definió para Lionel Messi y compañía, pues la suerte no estuvo del todo a favor de la ‘Albiceleste’.

Según TyC Sports, Argentina se ubicó en el grupo H del simulacro que realizó la organización del Mundial, junto a Suiza (bombo 2), Corea del Sur (bombo 3) y Ghana (bombo 4).

Con este grupo no oficial, la selección comandada por Lionel Scaloni no habría tenido problemas para clasificar como primero en su zona, sin embargo, lo difícil se planteó por el grupo G (contiguo), en el que se instalaron Brasil (bombo 1), Alemania (bombo 2), Serbia (bombo 3) y Arabia Saudita (bombo 4).

Así, el primero del grupo H —inminentemente Argentina— habría chocado en octavos con el segundo del G, Alemania o Brasil si se cumplían los pronósticos. Para fortuna de todo Argentina, solo fue una prueba y el verdadero sorteo de grupos recién se celebrará el viernes.

Todo listo para el sorteo

La ceremonia del viernes, que estará precedida por un congreso de la FIFA el jueves, promete buenos partidos de entrada, con varios países punteros (Holanda, Alemania, Croacia, Uruguay, México) fuera del bombo de los cabezas de serie.

Sí estarán en ese bombo 1 los dos grandes del fútbol sudamericano, Brasil y Argentina, junto a Francia, Inglaterra, Bélgica, Portugal, España... y Catar, país anfitrión que debutará en una fase final mundialista.

El sorteo se celebrará sin que se conozcan los tres últimos participantes: los dos vencedores de las dos eliminatorias de repesca intercontinental y el vencedor del repechaje europeo que no se ha podido jugar en la última semana por la invasión rusa en Ucrania. Gales se enfrentará al que gane el Escocia-Ucrania aplazado a junio.

Bombo 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

Bombo 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay

Bombo 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Canadá - Marruecos

Bombo 4: Ghana - Túnez - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

