La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer su ranking anual actualizado de los 10 mejores clubes de la Conmebol, un listado dominado mayoritariamente por equipos brasileños y que confirma el buen presente de instituciones con regularidad internacional. Sin embargo, el informe también dejó una ausencia llamativa: Boca Juniors de Luis Advíncula no figura entre los clubes más destacados de Sudamérica en esta clasificación.

El ranking, que toma en cuenta el rendimiento reciente en torneos continentales y ligas locales, ubica en los primeros lugares a clubes como Flamengo, Palmeiras y Botafogo, además de River Plate como el argentino mejor posicionado. La hegemonía brasileña vuelve a quedar reflejada, mientras que otros históricos del continente aparecen relegados por campañas irregulares fuera de sus fronteras.

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 en Lima. (Crédito: GEC).

En ese contexto, la posición de Boca Juniors evidencia un año para el olvido en el plano internacional. El equipo donde milita el peruano Luis Advíncula sufrió un golpe temprano al quedar eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores, tras caer en una serie inesperada frente a Alianza Lima, resultado que terminó marcando su temporada y afectando directamente su puntuación en el ranking IFFHS.

La derrota ante el club peruano no solo significó una salida prematura del máximo torneo continental, sino que expuso las limitaciones futbolísticas del conjunto xeneize en un año de transición. Para Advíncula, además, el desenlace supuso un momento complicado, en medio de un Boca que nunca logró afirmarse ni competir al nivel exigido en Sudamérica.

Alianza Lima eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores | Foto: Agencia

Así, la ausencia de Boca Juniors entre los mejores clubes de la Conmebol funciona como una señal de alerta para una institución acostumbrada a figurar en lo más alto. El ranking de la IFFHS no hace más que reflejar una realidad deportiva: sin protagonismo internacional, incluso los gigantes pueden quedar fuera de la élite continental.

Los 10 mejores clubes de la Conmebol, según la IFFHS

Con cuatro equipos de Brasil encabezando la lista (entre ellos el ganador de la Copa Libertadores y el subcampeón) la IFFHS compartió la lista con el top 10 de la región: