En Barcelona la tensión incrementa con el paso de los días, aunque los entrenamientos continúan en la ciudad deportiva azulgrana a cargo de Ronald Koeman. Mientras el plantel se prepara para inicio de la nueva temporada, el caso de Lionel Messi se mantiene como el centro de atención en el club catalán.

El volante Frenkie De Jong lanzó una frase que desvela los problemas que atraviesa el Barcelona, a una semana del burofax de Lionel Messi: “Es un caos, están pasando muchas cosas”. En el nuevo sistema de juego de Ronald Koeman, el neerlandés de 26 años será el titular por delante del histórico Sergio Busquets.

Equipo joven

A tres días de iniciar su era en el conjunto culé, Ronald Koeman ya tendría claro cuál será el mediocampo. Sin Ivan Rakitic (fichó por el Sevilla a cambio de 1.5 millones de euros) ni Arturo Vidal (muy cerca de reforzar el Inter de Milán), el tridente creativo y ofensivo azulgrana estará a cargo de Frenkie De Jong, Miralem Pjanic y Sergio Roberto.

Los juveniles Riqui Puig, Ansu Fati, Pedri y Trincao también serán piezas de recambio en esta nueva versión de Barcelona. A dos semanas de empezar la nueva temporada de LaLiga, Koeman debe armar su once titular con el que buscará borrar la mala racha en la Champions League.

El FC Barcelona reanudó desde el lunes reciente sus entrenamientos colectivos, pensando en el reinicio de LaLiga. (Foto: FC Barcelona)





De la MSN a DGC

Con Lionel Messi y Luis Suárez afuera del Barcelona y sin posibilidades de repatriar a Neymar, Koeman tiene un serio problema en ataque. El técnico recurriría a la dupla francesa Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. Una idea temeraria, pues las cifras de ambos delanteros no los respaldan, pero sin la ‘Pulga’ y el ‘Pistolero’ esta será la oportunidad de ambos.

A pesar que Griezmann llegó con el título de goleador del Atlético de Madrid, en el Camp Nou las cosas no salieron como se esperaba y la temporada 2019/2020 no fue una de las mejores para él. Con altibajos y muy criticado, el ’Principito’ no pudo mostrar todo su potencial y pasó de el refuerzo estrella de la última campaña a ser suplente.

La situación que podría cambiar con Ronald Koeman en la zona técnica, pues el entrenador apostará por el francés para ser el referente del Barcelona dentro y fuera del verde. En tanto, las lesiones le jugaron una mala pasada a Dembélé y no pudo hacerse de la titularidad con Ernesto Valverde y Quique Setién.

El otro refuerzo para completar el ataque sería Philippe Coutinho. El brasileño se despidió del Bayern Múnich luego de ganar el triplete con los bávaros (Champions League, Bundesliga y Copa de Alemania), con lo que regresó al club culé.

Koeman podría tomar en cuenta a Coutinho para conformar una tridente en ofensiva junto a Griezmann y Dembélé. Sobre todo viendo cada vez más lejana la posibilidad de que llegue el argentino Lautaro Martínez.

Antoine Griezmann tiene contrato con Barcelona hasta mediados del 2024. (Foto: AFP)

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

PSG: Di María, Paredes y Neymar contagiados de COVID-19