Messi vuelve a pelear por el Balón de Oro y Simeone ya tiene a su favorito. Foto: @DiarioOle/X
Messi vuelve a pelear por el Balón de Oro y Simeone ya tiene a su favorito. Foto: @DiarioOle/X
Por Redacción EC

Diego Simeone tiene claro quién debería ganar el Balón de Oro 2026. Consultado sobre el futbolista que considera merecedor del prestigioso premio, el entrenador argentino no dudó en mencionar a Lionel Messi y destacó especialmente su actuación en la última Copa del Mundo.

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