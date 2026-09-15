Diego Simeone tiene claro quién debería ganar el Balón de Oro 2026. Consultado sobre el futbolista que considera merecedor del prestigioso premio, el entrenador argentino no dudó en mencionar a Lionel Messi y destacó especialmente su actuación en la última Copa del Mundo.

“Messi, después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, sin ninguna duda, Messi”, respondió Simeone al ser consultado sobre quién debería quedarse con el galardón.

Messi regresa a la lista de candidatos al Balón de Oro

A sus 39 años, Messi vuelve a captar la atención de France Football tras una temporada en la que mantuvo números destacados con Inter Miami y la selección argentina. Su presencia entre los nominados vuelve a ponerlo en la discusión por un premio que ya conquistó en ocho oportunidades.

El periodo evaluado para esta edición comprende la temporada 2025/2026, desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026. El rendimiento durante el Mundial también forma parte de los criterios considerados para la elección.

Precisamente, ese factor fue destacado por Simeone al explicar su elección. El técnico del Atlético de Madrid puso en valor la actuación de Messi en la Copa del Mundo y su capacidad para mantenerse entre los mejores pese a su edad.

¿Quiénes compiten con Messi por el premio?

Messi deberá competir con algunas de las principales figuras del fútbol mundial. Entre los nominados aparecen Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Erling Haaland, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Lautaro Martínez, Vitinha y Rodri, entre otros.

🗣️🇦🇷 “'¿QUIÉN DEBE GANAR EL BALÓN DE ORO?' MESSI, DESPUÉS DEL MUNDIAL QUE HIZO, CON LA EDAD QUE TIENE… NINGUNA DUDA”



Diego Simeone pic.twitter.com/tjungRlee5 — Diario Olé (@DiarioOle) September 15, 2026

La presencia de varios jugadores que brillaron durante la temporada hace que la carrera por el premio tenga múltiples candidatos. Sin embargo, el regreso de Messi añade un atractivo especial a la gala de Londres.

¿Cuándo será la gala del Balón de Oro 2026?

La ceremonia se celebrará el 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra. Será una edición especial, ya que la gala tendrá lugar por primera vez fuera de Francia.

El ganador será determinado por un jurado compuesto por 100 periodistas especializados, representantes de los principales países del ranking FIFA. Cada votante evaluará a los futbolistas en función de su rendimiento individual, los logros colectivos y su comportamiento deportivo.

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