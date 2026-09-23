icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jürgen Klopp tiene un acuerdo contractual con el Liverpool que abarca hasta el verano de 2026. (Foto: 'Agencias').
Jürgen Klopp tiene un acuerdo contractual con el Liverpool que abarca hasta el verano de 2026. (Foto: 'Agencias').
Por Marco Quilca León

Jürgen Klopp no solo quiere cambiar la manera en que juega Alemania. Desde sus primeros días como seleccionador, el técnico alemán también empezó a modificar algunas costumbres dentro de la concentración. La idea, según informó ‘BILD’, es recuperar la disciplina, fortalecer la comunicación entre los jugadores y construir nuevamente un grupo alrededor de un mismo objetivo. Para ello, estableció una serie de reglas que van desde los horarios de las comidas hasta el uso de teléfonos celulares.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.