Jürgen Klopp no solo quiere cambiar la manera en que juega Alemania. Desde sus primeros días como seleccionador, el técnico alemán también empezó a modificar algunas costumbres dentro de la concentración. La idea, según informó ‘BILD’, es recuperar la disciplina, fortalecer la comunicación entre los jugadores y construir nuevamente un grupo alrededor de un mismo objetivo. Para ello, estableció una serie de reglas que van desde los horarios de las comidas hasta el uso de teléfonos celulares.

Una de las primeras medidas está relacionada con la puntualidad. Durante la etapa de Julian Nagelsmann, los futbolistas podían elegir entre acudir a la cena a las 7:00 p.m. o a las 8:00 p.m. Con Klopp, la dinámica cambia: todos los integrantes deberán presentarse juntos a la hora establecida. El objetivo es que ese momento sirva también para conversar, compartir y fortalecer los vínculos dentro del plantel. Ya no habrá margen para que cada jugador maneje su propio horario en la mesa.

El celular, fuera de escena

Otra de las novedades está relacionada con los teléfonos. En los momentos previos a los partidos, especialmente durante la activación física, el calentamiento o las sesiones de masajes, los celulares estarán prohibidos. Klopp busca que los futbolistas estén concentrados en el encuentro y, sobre todo, que conversen entre ellos en lugar de permanecer aislados detrás de una pantalla. La comunicación dentro del grupo vuelve a ser una prioridad.

La era de Klopp inicia con el atractivo partido Países Bajos vs Alemania (Crédito: Alamy Stock Photo)

También hay una regla que podría llamar especialmente la atención: no habrá peluqueros en el hotel ni en el centro de concentración. Los jugadores que quieran cambiar de look o cortarse el cabello deberán hacerlo antes de incorporarse a la selección. La explicación atribuida a la nueva normativa es sencilla: una concentración de Alemania debe funcionar como un viaje de trabajo, por lo que los asuntos personales deben resolverse previamente.

¡HÁZLO, JURGEN KLOPP!



Jurgen Klopp tuvo su primer día como técnico de la Selección de Alemania.



Después de 2 años sin dirigir, Jurgen Klopp tomó el mayor reto de toda su carrera. Quiere regresar a la cima del fútbol mundial a la Die Mannschaft. Su sonrisa dice todo. Regresó la… pic.twitter.com/oWZExDx3SH — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) September 22, 2026

La última medida apunta a las visitas familiares. Klopp pretende que los familiares no tengan una presencia permanente en el lugar de concentración y que sus visitas sean puntuales. Según los reportes, la intención es que el grupo tenga menos interrupciones y pueda concentrarse en los objetivos deportivos que se ha trazado. La medida también modifica una dinámica que había tenido mayor presencia durante la etapa anterior.

Así comienza la era Klopp en Alemania: con cambios que no se limitan al campo de juego. El entrenador de 59 años, que asumió recientemente el cargo y ya presentó su primera convocatoria, busca que la ‘Mannschaft’ vuelva a funcionar como un equipo también cuando el balón está lejos. Sus primeros partidos serán ante Países Bajos y Grecia por la Nations League, antes de los duelos contra Serbia y nuevamente Grecia.

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