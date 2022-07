Por las señales de Sky HD de México y Fox Sports de Estados Unidos , Barcelona vs. Real Madrid chocan en vivo por una nueva edición de El Clásico de España en el Allegiant Stadium de Las Vegas, USA . El pronóstico es reservado para ambas escuadras puesto que llegan a este duelo con nuevos nombres en sus filas. Robert Lewandowski es uno de ellos y posiblemente esté en el once titular de Xavi Hernández . No te pierdas el minuto a minuto en directo vía El Comercio .

