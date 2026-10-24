Para ver Sky Sports en México y sintonizar El Clásico entre Barcelona y Real Madrid de este domingo 25 de octubre del 2026 a las 14:00 horas (hora del centro de México) por LaLiga, tienes las siguientes opciones oficiales de transmisión por televisión y streaming: SKY, Sky+ o izzi go. ¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO en México? A continuación te mostramos cómo ver Sky Sports.

Sky Sports EN VIVO ONLINE: transmite el partido de FC Barcelona vs. Real Madrid en México por la jornada 10 de LaLiga desde el Camp Nou.

¿Dónde ver Sky Sports EN VIVO, Barcelona vs Real Madrid?

Para ver el partido de Barcelona vs Real Madrid por El Cásico de LaLiga, en Sky Sports EN VIVO, tienes que contar con el servicio de SKY o por streaming a través de izzi GO.

¿En qué canal transmiten Sky Sports por TV, Barcelona vs Real Madrid EN VIVO?

Si cuentas con una suscripción tradicional de televisión de paga con SKY, los canales principales donde se transmiten los encuentros exclusivos de LaLiga EA Sports en alta definición suelen ser:

Canal 516 (SD) / 1516 (HD)

Canal 521 (SD) / 1521 (HD)

¿Dónde ver, Sky Sports (SKY+) ONLINE, Barcelona vs Real Madrid EN VIVO?

Si prefieres verlo por internet en tu celular, tablet o Smart TV, necesitas utilizar la aplicación oficial de la compañía:

Plataforma: Ingresa a Sky+ o descarga su app oficial.

Ingresa a Sky+ o descarga su app oficial. Requisito: Debes iniciar sesión con las credenciales de tu cuenta activa de SKY o haber contratado el paquete de streaming independiente que incluye los canales de Sky Sports.

¿Cómo ver Sky Sports en izzi GO, Barcelona vs Real Madrid ONLINE?

Debido a las alianzas comerciales vigentes, los suscriptores de la compañía de cable izzi que tengan contratado el paquete o complemento de fútbol correspondiente también pueden acceder a la señal de Sky Sports:

Vía TV: Sintoniza los canales asignados a Sky Sports en tu decodificador de izzi.

Sintoniza los canales asignados a Sky Sports en tu decodificador de izzi. Vía Streaming: Abre la aplicación izzi Go e inicia sesión para ver la señal digital en vivo.