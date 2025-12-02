Sky Sports EN VIVO: transmite El Clásico en México, partido de Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga desde el Spotify Camp Nou. ¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO? Para que puedas ver Sky Sports en México, podrás hacer contratando su servicio de cable o streaming. Mediante cable, podrás mirar el canal 501 y 1501 (HD). Luego, tienes la opción de streaming de Sky+, para que veas el partido en vivo desde tu celular, tablet, PC, SmarTV, y también vía internet para quienes ya tienen Sky como proveedor.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.