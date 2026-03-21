Por Redacción EC

Sky Sports EN VIVO: transmite el partido en México, del vs. por LaLiga desde el estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO? Para que puedas ver Sky Sports en México, podrás hacer contratando su servicio de cable o streaming. Mediante cable, podrás mirar el canal 501 y 1501 (HD). Luego, tienes la opción de streaming de Sky+, para que veas el partido en vivo desde tu celular, tablet, PC, SmarTV, y también vía internet para quienes ya tienen Sky como proveedor.

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