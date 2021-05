Real Madrid vs. Villareal vía Sky Sports México en vivo, disputarán el partido más importante de los ‘Merengues’ en el marco de la jornada 38 de LaLiga Santander de España. La nómina que pondrá Zidane este sábado 22 de mayo, serán quien decida si pelean por conseguir el título de la presente temporada. Como se recuerda, el equipo de la ‘Casa blanca’ aún mantienen vivas sus chances de ser campeones del campeonato, solo si Atlético de Madrid pierde ante Valladolid y estos consigan los tres puntos que necesitan de emergencia. Sigue a través de El Comercio cómo ver en directo el partidazo de este fin de semana.

SKY Sports En vivo

Sky Sports Méxio en vivo, es la señal internacional que transmite los partidos más importantes del fútbol en el mundo. Uno de ellos será el encuentro entre Real Madrid vs. Villareal por la jornada 38 de LaLiga Santander 2021.

Cómo ver Sky Sports en vivo

Si eres suscriptor de Sky y deseas verlo en vivo en cualquier lugar dispone del servicio Blue To Go Video Everywhere. Puedes acceder a este servicio descargando la app para Android o iOS.

Cómo suscribirte para ver el Madrid vs Villareal en vivo vía Sky Sports

Si te encuentras en México, solo debes entrar a la web de Sky Sports y llenar un formulario si estás interesado para suscribirte. Días después, se pondrán en contacto contigo para poder ir a tu domicilio e instalar para ver el Madrid vs Villareal en vivo por LaLiga Santander.

Cuánto cuesta Sky Sports

El precio de este servicio es de $20. Además, sólo está disponible para clientes residenciales que dispongan de los paquetes FUN, FOX+, HBO/MAX, UNIVERSE, SKYHD PLATINUM, SKYHD FOX+, SKYHD HBO o SKYHD BLACK.

A qué hora juegan Real Madrid vs. Villarreal en España

Si te encuentras en España el partido Real Madrid vs. Villarreal empieza a las 20:00 horas y se jugará en el Alfredo Di Stéfano. Pero si encuentras en México, la transmisión en vivo será a partir de las 11:00 horas.

Horarios del Real Madrid - Sevilla en el mundo

Perú: 11:00 horas

México: 11:00 horas

Estados Unidos (este): 12:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 09:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Centroamérica: 10:00 horas