Edwin Tumiri podrá contar en unos años que salvó de morir en dos accidentes de gran magnitud. Él viajó como auxiliar aéreo en la tragedia de Chapecoense: avión del equipo brasileño se desplomó provocando la muerte de 71 personas. Asimismo, en los últimos días, Tumiri volvió a escapar de la muerte: sobrevivió a un accidente automovilístico en el que fallecieron 21 personas.

Un bus se desbarrancó en Bolivia, ocasionando el fallecimiento de 21 personas. En dicho accidente se encontraba presente Edwin Tumiri, quien solo sufrió algunas heridas y golpes, producto de la caída hacia la tierra.

Diario Olé de Argentina citó a fuentes bolivianas sobre la siguiente declaración de Tumiri: “Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida y dije ‘otra vez, no lo puedo creer’”.

Sobreviviente al accidente de Chapecoense se salvó de morir tras desbarrancarse un bus en Bolivia

Sobreviviente al accidente de Chapecoense se salvó de morir tras desbarrancarse un bus en Bolivia

Accidente de Chapecoense

El 28 de noviembre del 2016, el vuelo charter 2933 de LaMía, que trasladaba al equipo completo de Chapecoense, se estrelló contra la selva tras problemas técnicos en el avión. El equipo brasileño iba a disputar la final de la Copa Sudamericana, pero perdió a casi todo su plantel en dicho suceso. Solo seis personas sobrevivieron al accidente.

El informe preliminar colombiano indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para repostar en los aeropuertos Alfredo Vásquez Cobo de Leticia o El Dorado de Bogotá. Además, no informaron al control aeréa de la escasez de combustible hasta el último momento. No cumplieron el plan de vuelo, el cual no debió ser aprobado por las autoridades aeroportuarias.

Accidente de Chapecoense

El informe final de Aeronáutica Civil de Colombia, dado a conocer el 27 de abril de 2018, destaca que la empresa LaMia “no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos en las normas internacionales, pues no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva, ni el combustible mínimo de aterrizaje”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...