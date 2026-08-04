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Resumen

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Lionel Messi y el reto de De Paul que superó en entrenamiento del Inter Miami. (Foto: Captura)
Lionel Messi y el reto de De Paul que superó en entrenamiento del Inter Miami. (Foto: Captura)
Por Marco Quilca León

Lionel Messi sigue regalando momentos de magia. Durante uno de los entrenamientos del Inter Miami, el capitán argentino aceptó un curioso desafío propuesto por su compañero Rodrigo De Paul y volvió a demostrar por qué su talento parece no tener límites. La escena se hizo viral en cuestión de horas.

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