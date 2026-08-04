Lionel Messi sigue regalando momentos de magia. Durante uno de los entrenamientos del Inter Miami, el capitán argentino aceptó un curioso desafío propuesto por su compañero Rodrigo De Paul y volvió a demostrar por qué su talento parece no tener límites. La escena se hizo viral en cuestión de horas.

El reto consistía en un ejercicio de precisión: Convertir un gol con un remate desde atrás del arco. Y el resultado fue el esperado. De Paul intentó primero, pero no consiguió el objetivo. Entonces apareció Messi. Con un toque sutil y una precisión milimétrica, el rosarino impactó el balón exactamente donde quería y completó el desafío en el primer intento, provocando las sonrisas y la incredulidad de quienes observaban la práctica.

Messi foi desafiado por De Paul a fazer um gol por trás do gol... Olha o que ele fez. 👽 pic.twitter.com/qVQnYxRs40 — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) August 2, 2026

La reacción de De Paul lo dijo todo. El mediocampista, que comparte vestuario con Messi tanto en la selección argentina como ahora en el Inter Miami, solo pudo sonreír y reconocer la genialidad de su compañero. El video rápidamente acumuló millones de reproducciones y cientos de comentarios de aficionados que calificaron la acción como “otro truco imposible” del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Messi y De Paul se reincorporaron hace pocos días a los entrenamientos del conjunto estadounidense tras el Mundial 2026, en el que Argentina fue subcampeona al caer ante España en la final. Bajo las órdenes del técnico Ángel Guillermo Hoyos, ambos ya preparan un nuevo partido en la MLS, donde el club de Florida buscará volver a pelear por el título.

******

SOBRE EL AUTOR