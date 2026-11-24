Songyuan Zhao se ha convertido en el nombre propio del Mundial Sub-17 tras firmar una actuación memorable frente a Marruecos. El delantero chino, que impresiona a primera vista por sus 1,94 metros de altura, demostró que su juego va mucho más allá del poderío físico al marcar los dos goles de su selección en el vibrante empate 2-2 disputado en Catar.

Lejos de ser un atacante estático, Zhao exhibió una notable velocidad y técnica para desarticular a la defensa africana. Abrió el marcador apenas a los 2’ con una definición cruzada de zurda tras dejar atrás a dos rivales, y en el complemento amplió la ventaja al definir con precisión un centro raso dentro del área, desatando elogios inmediatos entre los aficionados que ya lo comparan con Erling Haaland.

Songyuan Zhao, el delantero CHINO DE CASI DOS METROS que sorprendió a todos haciendo un doblete vs Marruecos en el Mundial Sub 17. Y JUGÓ ESTE PARTIDAZO. 🤯🇨🇳 https://t.co/2FGz4yiFAu — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 24, 2026

Lo más llamativo de su irrupción es su origen futbolístico, ya que todavía no pertenece a ningún club profesional. Nacido en Pekín en 2009, el ariete se formó en el fútbol escolar con la Escuela Secundaria de la Universidad de Tsinghua, aunque su talento precoz ya lo llevó a hacer historia en septiembre al debutar con la selección mayor de China como el jugador masculino más joven en lograrlo.

De cara al cierre de la fase de grupos, el rendimiento de Zhao será determinante para el futuro de su equipo en el Grupo H. Con un punto acumulado y un registro personal de 20 goles en 18 encuentros con la categoría Sub-17, el joven goleador liderará a China este jueves ante Fiyi en busca de una victoria que les permita clasificar a los dieciseisavos de final.

SOBRE EL AUTOR