Sorteo Champions League EN VIVO: horarios y canales TV para VER EN DIRECTO los cuartos de final

La Champions League tiene a sus ocho clasificados a cuartos de final y la UEFA realizará el sorteo el próximo viernes 15 de marzo desde las 6:00 am. vía FOX Sports y DirecTV Sports, Movistar Liga de Campeones, GOL, Esport3 de Catalunya, Eurosport 1 y beIN Sports. El Comercio te dará a conocer todo el acontecer del evento que se realizará en Nyon, Suiza, para conocer las cuatro llaves que se jugarán desde el 9 y 10 de abril.

La UEFA en Nyon, realizará el sorteo de los cuartos de final y de la semifinales de Champions League de la temporada 2018-2019. Los ocho clubes clasificados son: Ajax de Amsterdam, Manchester United, Oporto, Juventus, Tottenham Hotspur, Manchester City, FC Barcelona y Liverpool.

El evento se trata de un sorteo abierto, donde no habrá ningún tipo de restricción geográfica ni cabezas de serie. Es decir, el equipo que salga primero en el bombo jugará el partido de ida en su feudo. Como novedad, también se sortearán los cruces de semifinal así como el equipo que saldrá como local en la final del próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid.

Los encuentros de cuartos de final de la Champions League se jugarán los días 9/10 de abril de ida y los días 16/17 de abril los de vuelta desde las 2:00 pm. en México; 3:00 pm. en Perú y Colombia; 5:00 pm. en Argentina, Chile y Uruguay; 6:00 pm. en Brasil; y 9:00 pm. en España.

Para ver fútbol en vivo y en directo podrás hacerlo a través de los canales de beIN Sports, #Vamos, Movistar Liga de Campeones, GOL, Esport3 de Catalunya, Eurosport 1, FOX Sports, DirecTV Sports y en la misma página de la UEFA. Además, podrás seguir los partidos más importantes los días miércoles vía Facebook Watch.

Horarios en el mundo para ver el sorteo de Champions League

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

México - 5:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.



Programación de lo que queda en la Champions League

9/10 abril: cuartos de final, partido de ida

16/17 abril: cuartos de final, partido de vuelta

30 de abril / 1 de mayo: semifinales, partido de ida

7/8 de mayo: semifinales, partido de vuelta

sábado 1 de junio: final - Estadio Metropolitano, Madrid



Resultados de partidos por octavos de final

Martes 12 de febrero

Manchester United 0-2 PSG

Roma 2-1 Porto



Miércoles 13 de febrero

Tottenham 3-0 Borussia Dortmund

Ajax 1-2 Real Madrid



Martes 19 de febrero

Olympique de Lyon 0-0 Barcelona

Liverpool 0-0 Bayern



Miércoles 20 de febrero

Schalke 04 2-3 Manchester City

Atlético de Madrid 2-0 Juventus



Martes 5 de marzo

Borussia Dortmund 0-1 Tottenham

Real Madrid 1-4 Ajax



Miércoles 6 de marzo

PSG 1-3 Manchester United

Oporto 3-1 Roma



Martes 12 de marzo

Manchester City 7-0 Schalke 04

Juventus 3-0 Atlético de Madrid



Miércoles 13 de marzo

Barcelona 4-1 Olympique de Lyon

Bayern Munich 1-3 Liverpool