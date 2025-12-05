Redacción EC
Redacción EC

Sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO

06:12

Horarios del sorteo del Mundial 2026, según tu país

  • México, Guatemala, Honduras, Panamá : 11:00 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Washington): 12:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.
  • Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

06:11

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 HOY?

El sorteo del Mundial 2026, iniciará este viernes 5 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Kennedy Center de Washington DC.

06:11

Este viernes 5 de diciembre del 2025 se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos. Las selecciones participantes estarán expectantes por conocer en qué grupo caerán y cómo será su camino hacia la gran final del Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canada. 

06:10

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del Sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo hoy, viernes 5 de diciembre desde el Kennedy Center de Washington DC.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC