Sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO
06:11
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 HOY?
El sorteo del Mundial 2026, iniciará este viernes 5 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Kennedy Center de Washington DC.
06:11
Este viernes 5 de diciembre del 2025 se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos. Las selecciones participantes estarán expectantes por conocer en qué grupo caerán y cómo será su camino hacia la gran final del Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canada.
06:10
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del Sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo hoy, viernes 5 de diciembre desde el Kennedy Center de Washington DC.
Horarios del sorteo del Mundial 2026, según tu país