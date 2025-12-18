Este jueves 18 de diciembre, la CONMEBOL realizará el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026, etapas en las que participaran los clubes peruanos Alianza Lima (Fase 1) y Sporting Cristal (Fase 2). Recordemos que Universitario de Deportes y Cusco FC están clasificados directamente a la fase de grupos.

El evento se celebrará en la sede principal de la CONMEBOL (Asunción, Paraguay) y será el inicio del mayor torneo continental a nivel de clubes. Los primeros emparejamientos se definirán, rumbo a la fase de grupos.

A qué hora es el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 está programado para iniciar este jueves 18 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora peruana) y 12:00 p.m. (hora argentina).

Dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

La ceremonia por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver completamente gratis a través del canal de Youtube de la CONMEBOL Libertadores. Asimismo, por televisión, ESPN lo transmitirá en vivo y en directo. Por último, Disney Plus lo pasará vía streaming.

Fase 1