El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se realiza este viernes 29 de mayo desde la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Este evento define los cruces de los 16 mejores equipos del continente en busca de la ‘Gloria Eterna’.
La ceremonia podrá verse EN VIVO por televisión y plataformas digitales, generando gran expectativa entre los hinchas sudamericanos.
¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?
El sorteo inicia en diferentes horarios según el país. En Perú, Ecuador y Colombia comenzará a las 10:00 a. m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay será al mediodía.
Este evento marcará el camino de los equipos hacia la fase final del torneo.
¿Dónde ver el sorteo de octavos de final EN VIVO?
La transmisión del sorteo estará disponible en:
- ESPN (TV)
- Disney+ (streaming)
- YouTube oficial de Conmebol (gratis online)
De esta manera, los aficionados podrán seguir todos los detalles en tiempo real.
Bombos del sorteo de octavos de final
Los equipos se dividen en dos bombos según su rendimiento en fase de grupos:
Bombo 1 (primeros de grupo):
- Flamengo
- Coquimbo Unido
- Independiente Rivadavia
- Corinthians
- Liga de Quito
- Independiente del Valle
Bombo 2 (segundos de grupo):
- Estudiantes de La Plata
- Deportes Tolima
- Fluminense
- Platense
- Mirassol
- Rosario Central
Formato del sorteo de Libertadores 2026
El sistema es simple:
- Los primeros de grupo enfrentan a los segundos
- No hay restricciones por país
- Los líderes definen la serie como locales
Esto permite duelos entre clubes del mismo país desde esta fase.
¿Cuándo se juegan los octavos de final?
Los partidos de esta etapa se disputarán en agosto:
- Ida: del 11 al 13 de agosto
- Vuelta: del 18 al 20 de agosto
Estas fechas están programadas para no interferir con el calendario internacional.
Equipos clasificados a octavos de final
Entre los clubes que aseguraron su presencia destacan:
- Flamengo
- Corinthians
- Cerro Porteño
- Liga de Quito
- Rosario Central
- Independiente del Valle
- Deportes Tolima
- Estudiantes de La Plata
Brasil lidera la representación, reafirmando su dominio en el torneo.
Expectativa por los cruces de Libertadores
El sorteo de los octavos de final promete enfrentamientos de alto nivel entre los mejores equipos del continente. La ausencia de restricciones aumenta las probabilidades de clásicos sudamericanos desde esta etapa.
Con todo listo, solo queda esperar que las bolillas definan el camino hacia la gran final de la Copa Libertadores 2026.