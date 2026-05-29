El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se realiza este viernes 29 de mayo desde la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Este evento define los cruces de los 16 mejores equipos del continente en busca de la ‘Gloria Eterna’.

La ceremonia podrá verse EN VIVO por televisión y plataformas digitales, generando gran expectativa entre los hinchas sudamericanos.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo inicia en diferentes horarios según el país. En Perú, Ecuador y Colombia comenzará a las 10:00 a. m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay será al mediodía.

Este evento marcará el camino de los equipos hacia la fase final del torneo.

Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026 EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver el sorteo de octavos de final EN VIVO?

La transmisión del sorteo estará disponible en:

ESPN (TV)

Disney+ (streaming)

YouTube oficial de Conmebol (gratis online)

De esta manera, los aficionados podrán seguir todos los detalles en tiempo real.

Bombos del sorteo de octavos de final

Los equipos se dividen en dos bombos según su rendimiento en fase de grupos:

Bombo 1 (primeros de grupo):

Flamengo

Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia

Corinthians

Liga de Quito

Independiente del Valle

Bombo 2 (segundos de grupo):

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Platense

Mirassol

Rosario Central

Formato del sorteo de Libertadores 2026

El sistema es simple:

Los primeros de grupo enfrentan a los segundos

No hay restricciones por país

Los líderes definen la serie como locales

Esto permite duelos entre clubes del mismo país desde esta fase.

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Los partidos de esta etapa se disputarán en agosto:

Ida: del 11 al 13 de agosto

Vuelta: del 18 al 20 de agosto

Estas fechas están programadas para no interferir con el calendario internacional.

Equipos clasificados a octavos de final

Entre los clubes que aseguraron su presencia destacan:

Flamengo

Corinthians

Cerro Porteño

Liga de Quito

Rosario Central

Independiente del Valle

Deportes Tolima

Estudiantes de La Plata

Brasil lidera la representación, reafirmando su dominio en el torneo.

Expectativa por los cruces de Libertadores

El sorteo de los octavos de final promete enfrentamientos de alto nivel entre los mejores equipos del continente. La ausencia de restricciones aumenta las probabilidades de clásicos sudamericanos desde esta etapa.

Con todo listo, solo queda esperar que las bolillas definan el camino hacia la gran final de la Copa Libertadores 2026.