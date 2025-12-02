América TV anunció que transmitirá en vivo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, un evento clave que definirá el camino de las selecciones rumbo al próximo Mundial. La ceremonia se realizará este viernes 5 de diciembre y marcará el inicio oficial del calendario competitivo del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La cadena confirmó que la emisión estará disponible a través de su plataforma digital América TVGO, permitiendo que los aficionados sigan cada detalle desde cualquier dispositivo. La transmisión comenzará a las 12:00 p. m., hora peruana, y buscará acercar al público a uno de los momentos más esperados en la antesala de la Copa del Mundo.

El sorteo se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy, escenario elegido por la FIFA para presentar los cuatro bombos en los que se distribuirán las selecciones clasificadas. Desde allí se delineará el orden de los grupos y se determinarán los primeros cruces del certamen, lo que genera expectativa entre hinchas y analistas.

Los procedimientos y los bombos del sorteo final han sido revelados. 🏆#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 25, 2025

Para América TV, esta cobertura representa un paso importante en su oferta deportiva, reforzando su presencia en eventos de alcance global. La decisión de transmitir el sorteo en su plataforma digital responde a la creciente demanda de contenido en línea y al interés del público por seguir la actividad mundialista en tiempo real.

Con la cuenta regresiva rumbo a 2026 ya en marcha, el sorteo de este viernes promete captar la atención internacional. La transmisión de América TVGO permitirá que miles de peruanos vivan el evento sin interrupciones y conozcan de primera mano cómo quedarán conformados los grupos del torneo más esperado del planeta.