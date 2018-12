Así como la Champions League, la Europa League también entrará en etapas decisivas. Finalizada la fase de grupos, este jueves, con vibrantes partidos, corresponde que se desarrolle el sorteo para conocer las llaves de los dieciseisavos de final.

24 equipos de la Europa League y ocho clubes provenientes de la Champions League sabrán contra quién se enfrentarán en la siguiente etapa. El sorteo está programado para el lunes 17 de diciembre en la ciudad de Nyon, desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN.

Olympiakos dio la sorpresa y eliminó al Milan tras vencerlo 3-1. (Foto: AFP)

Europa League 2018-19: fecha, horarios y canal del sorteo de dieciseisavos de final



Ecuador - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

México - 6:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

España - 1:00 p.m.



Para el sorteo, habrá dos bombos. En uno de ellos, estarán los doce clubes ganadores de su grupo en la Europa League, acompañado de los cuatro mejores terceros clasificados de la fase de grupos de la Champions League. Ellos serán cabezas de serie. Y en el otro, los equipos restantes.



Otra de las reglas es que ningún equipo podrá jugar contra un club de su grupo de la Europa League o de su misma federación. Cualquier otras restricción será anunciada previo a la ceremonia.

Cabezas de serie

​

Arsenal (ENG)

Bayer Leverkusen (GER)

Benfica (POR)*

Chelsea (ENG)

Dínamo de Zagreb (CRO)

Dínamo de Kiev (UKR)

Eintracht Frankfurt (GER)

Genk (BEL)

Inter de Milán (ITA)*

Nápoles (ITA)*

Betis (ESP)

Salzburgo (AUT)

Sevilla (ESP)

Valencia (ESP)*

Villarreal (ESP)

Zenit (RUS)

No cabezas de serie



BATE (BLS)

Celtic (SCO)

Brujas (BEL)*

Fenerbahçe (TUR)

Galatasaray (TUR)*

Krasnodar (RUS)

Lazio (ITA)

Malmö (SWE)

Olympiacos (GRE)

Rapid de Viena (AUT)

Rennes (FRA)

Sporting CP (POR)

Shakhtar Donetsk (UKR)*

Slavia de Praga (CZE)

Viktoria Plzeň (CZE)*

Zürich (SUI)