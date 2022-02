Se definieron los dieciséis equipos que disputarán los octavos de final de la UEFA Europa League. El sorteo de segunda máxima competición europea se celebrará este viernes 25 de febrero de 2022. Conoce todos los detalles del evento, cuándo es, a qué hora y dónde ver, y sigue las incidencias minuto a minuto.

Se dividirán en dos bombos. Por un lado estarán los ganadores de la fase de grupos de la Europa League, los mismos que serán cabezas de serie de este sorteo; motivo por el cuan no podrán enfrentarse entre sí. Además de ello, jugarán el partido de vuelta en casa.

Por otro lado, algo que no está permitido es el enfrentamiento entre equipos de una misma federación. Es decir, no podrá haber cruces con dos clubes de un mismo país. Esto cambiará en el siguiente sorteo, el de cuartos y semifinales, donde no habrá cabezas de serie ni limitaciones por países a la hora de establecer los emparejamientos.

A qué hora es el sorteo de la Europa League

El sorteo de los octavos de final de la Europa League se realizará este viernes, desde las 6:00 (hora peruana). A continuación, conoce los horarios por país para que no te pierdas la ceremonia.

Perú: 6:00 horas

México: 7:00 horas

Colombia: 6:00 horas

Ecuador: 6:00 horas

Venezuela: 7:00 horas

Bolívia: 7:00 horas

Argentina: 8:00 horas

Brasil: 8:00 horas

Chile: 8:00 horas

Paraguay: 8:00 horas

Uruguay: 8:00 horas

España: 12:00 horas

Tres españoles (Barcelona, Sevilla y Betis), tres alemanes (Leipzig y Eintracht Fráncfort), dos franceses (Lyon y Mónaco), dos portugueses (Porto y Braga), y un representante de Italia (Atalanta), de Inglaterra (West Ham), Escocia (Rangers), Serbia (Estrella Roja), Rusia (Spartak Moscú) y Turquía (Galatasaray) conformarán el cartel de la siguiente ronda.

¿Dónde ver el sorteo de la UEFA Europa League?

El sorteo se llevará a cabo en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza y podrás enterarte de todas las incidencias En Vivo y En Directo a través de la web de El Comercio. Además, el canal de TV encargado de transmitir el evento Gratis y Online será ESPN. UEFA TV también pasará online las incidencias en el siguiente enlace.

¿Cómo se realiza el sorteo?

Bombo 1: Estrella Roja (Serbia), Eintracht (Alemania), Galatasaray (Turquía), Bayer Leverkusen (Alemania)., Lyon (Francia), Mónaco (Francia), Spartak de Moscú (Rusia), West Ham (Inglaterra)

Estrella Roja (Serbia), Eintracht (Alemania), Galatasaray (Turquía), Bayer Leverkusen (Alemania)., Lyon (Francia), Mónaco (Francia), Spartak de Moscú (Rusia), West Ham (Inglaterra) Bombo 2: Atalanta (Italia),Porto (Portugal), Sevilla (España), Leipzig (Alemania), Barcelona (España), Braga (Portugal), Rangers (Escocia), Real Betis (España)

Los ganadores de los grupos son cabezas de serie y se sortearán con los ocho ganadores de la ronda de eliminatoria de play-offs. Los ganadores de grupo de la UEFA Europa League juegan el partido de vuelta en casa. Los clubes de una misma federación no pueden enfrentarse entre sí.

El Barcelona prolongó su mejoría y goleó en el estadio Diego Armando Maradona contra el Nápoles (1-4). Minimizó al conjunto italiano el cuadro de Xavi Hernández que al cuarto de hora ya tenía dos goles de ventaja anotados por Jordi Alba y Frankie De Jong. Acortó distancias Lorenzo Insigne de penalti pero fue un espejismo. La avalancha azulgrana siguió y amplió su ventaja gracias a Gerard Piqué y Pierre Emerik Aubameyang. Con el enfrentamiento sentenciado, Matteo Politano maquilló la derrota del cuadro de Luciano Spalletti.

El Betis sobrevivió al empuje del Zenit San Petersburgo. Hizo valer su triunfo en Rusia en la ida (2-3) y aguantó el tipo en el Benito Villamarín (0-0). El Rangers completó la sorpresa y eliminó al Borussia Dortmund al que había vencido en Alemania por 2-4.

En el aire estuvo el enfrentamiento entre el Braga y el Sheriff. El cuadro moldavo, prolonga la condición de revelación que mostró en la Liga de Campeones. Ganó en su campo en el primer partido 2-0 y el Braga logró equilibrar en la vuelta con los tantos de Iuri Medeiros y Ricardo Horta para conseguir el mismo marcador. El partido se fue a la prórroga, que tampoco decidió nada, y en los penaltis apareció el brasileño Matheus para provocar dos de los tres errores que sentenciaron al Sheriff.

El Sevilla hizo valer el triunfo en la ida por 3-1 y a pesar de perder en Zagreb con un gol de Mislav Orsic (1-0) consiguió su clasificación. El Leipzig se mostró superior y dejó fuera a la Real Sociedad. El representante germano ganó en el Reale Arena 1-3 con los tantos de Willi Orban, Andre Silva y Emil Forsberg. Martin Zubimendi hizo el único del conjunto de Imanol Alguacil que echó el cierre a su participación en el torneo.

El Atalanta fue contundente y redondeó su pase con una victoria en Atenas contra el Olympiacos (0-3) impulsado por el acierto de Joakim Maehle y, sobre todo, del ucraniano Ruslan Malinovsky que firmó un doblete. Fuera se quedó el Lazio, que no pasó del empate contra el Oporto (2-2). El conjunto luso hizo valer su triunfo en la ida y los tantos de Mehdi Taremi y el colombiano Mateus Uribe neutralizaron los conseguidos por Ciro Immobile y Danilo Cataldi.

Conforme a los criterios de Saber más