Ver Sorteo fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 EN VIVO HOY: mira la transmisión del evento desde el Centro de Convenciones de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay. ¿A qué hora es el Sorteo? El sorteo se disputa hoy, lunes 17 de marzo de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica, ESPN en México. En Argentina también lo pasará Telefe y en Chile: Chilevisión. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

