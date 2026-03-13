La Copa Libertadores 2026 entra en una de sus etapas más esperadas con el sorteo de la fase de grupos, donde los 32 clubes clasificados conocerán a sus rivales en el torneo más importante de Sudamérica. En esta edición, el fútbol peruano contará con tres representantes: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, que aguardan por saber en qué zona competirán.

La ceremonia se realizará en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y definirá la conformación de los ocho grupos del campeonato continental. Cada zona estará integrada por cuatro equipos y los dos mejores avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros pasarán a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 19 de marzo de 2026 en la sede central de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. Durante la ceremonia se definirán los ocho grupos del torneo y el camino que seguirán los equipos en busca de la “Gloria Eterna”.

Hora del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Para los aficionados en Perú, el sorteo comenzará a las 18:00 horas. El horario será el mismo para países como Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia y Venezuela iniciará a las 19:00, y en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil se realizará desde las 20:00.

Canal para ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026

El evento podrá seguirse en vivo a través de ESPN en televisión y mediante Disney+ en streaming para toda América Latina. Además, la ceremonia también estará disponible de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores, permitiendo que los hinchas sigan el sorteo en línea.

Con este sorteo se marcará oficialmente el inicio de la fase principal del torneo continental, que contará con 32 equipos distribuidos en ocho grupos. Los clubes peruanos Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC esperan conocer a sus rivales para comenzar el camino hacia los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.