Tras la nueva actualización del Ranking FIFA, este jueves se conocieron a los países cabezas de serie del sorteo del Mundial Qatar 2022. La FIFA confirmó las selecciones que estarán en cada bombo y una de las principales novedades es que México se ubicó en el segundo.

Con esto quedó todo definido para la celebración del sorteo de la próxima Copa del Mundo, que se realizará este viernes 01 de abril en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha en Qatar.

Ya están clasificadas 29 selecciones tras el final de las Eliminatorias y los tres últimos lugares se definirán con tres repechajes: Perú vs. Australia o Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda vs. Costa Rica y Escocia o Ucrania vs Gales.

Esta es la distribución de las copas para el sorteo del Mundial de fútbol de Catar-2022, que tiene lugar el viernes en Doha, después de su constitución mediante la clasificación FIFA publicada este jueves:

Bombo 1 (cabezas de serie)

Qatar (país anfitrión)

Brasil

Bélgica

Francia

Argentina

Inglaterra

España

Portugal

Bombo 2

México

Holanda

Dinamarca

Alemania

Uruguay

Suiza

Estados Unidos

Croacia

Bombo 3

Senegal

Irán

Japón

Marruecos

Serbia

Polonia

Corea del Sur

Túnez

Bombo 4

Camerún

Canadá

Ecuador

Arabia Saudita

Ghana

Vencedor del Gales - Escocia o Ucrania

Vencedor del Nueva Zelanda - Costa Rica

Vencedor del Perú - Emiratos Árabes Unidos o Australia

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO

1. Los cuatro bombos se etiquetarán del 1 al 4. En cada uno habrá ocho bolas de las selecciones clasificadas, incluidas las dos plazas reservadas los ganadores de las repescas intercontinentales y la plaza reservada al vencedor de la última repesca de la UEFA en el caso del bombo 4.

2. Los ocho bombos que representarán los grupos estarán rotulados con letras de la A a la H. En cada una habrá cuatro bolas con los números de las posiciones de las selecciones (1, 2, 3 y 4) en el grupo respectivo.

3. El sorteo comenzará por el Bombo 1 y finalizará con el Bombo 4. Se extraerán todas las bolas de un bombo antes de pasar al siguiente.

4. Primero, se extraerá la bola del bombo de selecciones, e inmediatamente otra de uno de los bombos de los grupos; de ese modo, se asignarán las posiciones en las que jugarán las distintas selecciones.

RESTRICCIONES

1. En el Bombo 1 Catar tendrá una bola de color diferente y estará asignado en la posición A1 como selección anfitriona.

2. El resto de las cabezas de serie del primer bombo ocupará automáticamente la posición de cada grupo restante, del B al H.

3. Ningún grupo puede tener más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de Europa, representada en el Mundial por trece selecciones. Cada grupo contará al menos con uno o máximos dos combinados europeos. De ese modo, cinco de los ocho grupos incluirán dos selecciones europeas.

4. Las plazas reservadas a los ganadores de las dos repescas intercontinentales y de la repesca de la UEFA también se regirán por el principio general de separación geográfica de las selecciones de la misma zona de clasificación.





Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR