Ver Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY: mira la transmisión del sorteo de la Copa del Mundo desde el Kennedy Center de Washington DC. ¿A qué hora es el sorteo? El sorteo inicia hoy, viernes 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 p.m. (hora peruana y Washington), que son las 2:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:00 AM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV pasa en Perú el sorteo. DirecTV y DGO, transmiten el sorteo en toda Sudamérica con ciertas exepciones. En México lo pasa Vix, TUDN y TV Azteca. En Centroamérica también lo transmite TUDN. En España lo televisa RTVE La 1 y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos lo pasa Telemundo, FOX Sports, Peacock y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.