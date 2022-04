El Comité Organizador y la FIFA han anunciado que ‘La’eeb’, en árabe ‘jugador habilidoso’ será la mascota del Mundial de Qatar 2022. Fue presentada durante la ceremonia del sorteo de grupos, que se celebró hoy en Doha desde el Centro Nacional de Convenciones.

Según la información oficial procede “del metaverso de las mascotas, un universo paralelo que no se puede describir con palabras y cada uno puede imaginar como quiera”, según Khalid Ali Al Mawlawi, director general adjunto de Marketing, Comunicación y Experiencias del Comité Supremo de Organización y Legado.

“Seguro que a los hinchas de todo el mundo les encantará este personaje alegre y divertido. La’eeb será esencial para ayudarnos a atraer a los seguidores de todas las edades a la fantástica experiencia de esta Copa Mundial de la FIFA”, apuntó Al Mawlawi.

السلام عليكم, Hi, Salut, 你好, Hola

أنا لعّيب! التعويذة الرسمية لمونديال #قطر٢٠٢٢!



تابعت كل بطولات كأس العالم من عالم التعويذات الخيالي وتفاعلت مع أهم لحظاتها

لكني قررت أظهر وأحضر أفضل نسخة .. #قطر2022 pic.twitter.com/i0qOwte8cb — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

Así quedaron los bombos del sorteo del Mundial Qatar 2022

BOMBO 1: Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

Mundial Qatar 2022: las fechas claves del torneo

21 al 24 de noviembre: primera jornada de la fase de grupos

25 al 28 de noviembre: segunda jornada de la fase de grupos

29 de noviembre al 2 de diciembre: tercera jornada de la fase de grupos

3 al 6 de diciembre: octavos de final

9 y 10 de diciembre: cuartos de final

13 y 14 de diciembre: semifinales

18 de diciembre: final del Mundial