Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el sorteo del repechaje del Mundial 2026 en la sede principal de la FIFA en Zúrich, Suiza. Sigue la transmisión del evento a través de la web de El Comercio.
¿A qué hora es el Sorteo del Repechaje al Mundial 2026?
El Sorteo del Repechaje al Mundial 2026 está programado para este jueves 20 de noviembre desde las 7:00 a.m (hora peruana); 9:00 a.m. de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay; 8:00 a.m. en Venezuela y Bolivia; y a las 6:00 a.m. de México a las 6:00 a.m.
¿Dónde ver el Sorteo del Repechaje al Mundial 2026?
Si deseas ver la transmisión del sorteo del repechaje al Mundial 2026 deberá sintonizar el canal de DSports en toda Latinoamérica. Asimismo, tendrás la opción streaming por DGO.
Clasificados al Repechaje Intercontinental
- Irak (AFC)
- República Democrática del Congo (CAF)
- Bolivia (CONMEBOL)
- Nueva Caledonia (OFC)
- Jamaica (CONCACAF)
- Surinam (CONCACAF)
