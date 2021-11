Southampton vs. Aston Villa EN VIVO ESPN se enfrentan este viernes 5 de noviembre desde las 3:00 p. m. (hora peruana) por la fecha 11 de la Premier League. El partido también será transmitido por Star+, DAZN y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

VIDEO RECOMENDADO

Dibu Martínez impide el 2-0 de Arsenal | Fuente: ESPN

Las acciones se desarrollarán en el St. Mary’s Stadium y el árbitro Andrew Madley será el encargado de impartir justicia. El curso 2021-22 ha empezado mal para ambos protagonistas, dado que ahora se encuentran pelando por escapar de la zona de descenso: Southampton está en el puesto 14 con 11 puntos y Aston Villa en el 15 con 10 unidades.

¿A qué hora ver el Southampton vs. Aston Villa?

Estados Unidos – 1.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 2.00 p. m.

Perú – 3.00 p. m.

Ecuador – 3.00 p. m.

Colombia – 3.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Texas

Bolivia – 4.00 p. m.

Venezuela – 4.00 p. m.

Estados Unidos – 4.00 p. m. hora de Miami

Uruguay – 5.00 p. m.

Paraguay – 5.00 p. m.

Argentina – 5.00 p. m.

Brasil – 5.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

¿En qué canales ver el Southampton vs. Aston Villa?

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: NOW NET e Claro, Star+, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Sur, Star+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

España: DAZN 1, DAZN

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

Uruguay: Star+, ESPN Sur

Venezuela: Star+, ESPN Sur

A diferencia de la temporada pasada, el ‘Soton’ de Ralph Hasenhüttl no ha podido consolidar buenos resultados, aunque tampoco suele perder con facilidad. La base de su puntaje han sido empates y eso reflejó el problema que tienen en ataque luego de la salida del goleador Danny Ings. Hasta ahora no hay un reemplazo fijo.

Adam Armstrong fue la flamante contratación desde la Championship y debutó con gol, aunque en adelante no pudo consolidarse. El albanés Armando Broja fue otra de las novedades en ofensiva y encontraba su mejor versión con dos tantos consecutivos en las recientes semanas, hasta que sufrió de una lesión en el tobillo el pasado 23 de octubre.

Debido a ese panorama, Che Adams debe volver a mostrar su vital importancia en ese sector, respaldado por Nathan Redmond y el capitán Ward-Prowse, quien va volviendo a tomar continuidad tras su expulsión ante Chelsea. El triunfo ante Watford la fecha anterior les da una mayor confianza para lo que viene.

Por su parte, Aston Villa vive uno de sus peores momentos en la Premier League desde su ascenso hace un par de años. La solidez defensiva que los caracterizó quedó en el olvido: sumando cuatro derrotas seguidas y han recibido 12 goles en total. Las actuaciones de Emiliano Martínez se opacaron ante ello.

Las lesiones han sido determinantes para esa mala racha. Douglas Luiz es baja en la mitad del campo, mientras que las ausencias de Bertrand Traoré y Trezeguet debilitaron el promedio goleador. Hay presión para que el tridente conformado por Emiliano Buendía, Leon Bailey y Ollie Watkins pueda cohesionar pronto.

Southampton vs. Aston Villa: historial de partidos

La lista de los 10 partidos más recientes entre Southampton vs. Aston Villa deja con una ventaja para el cuadro local: supieron imponerse en seis oportunidades. Por su parte, los ‘Villanos’ solo lo hicieron una vez en ese lapso de tiempo, precisamente como visitantes. ¿Repetirán la historia?

30-01-2021: Southampton 0-1 Aston Villa - Premier League

01-11-2020: Aston Villa 3-4 Southampton - Premier League

22-02-2020: Southampton 2-0 Aston Villa - Premier League

21-12-2019: Aston Villa 1-3 Southampton - Premier League

23-04-2016: Aston Villa 2-4 Southampton - Premier League

05-12-2015: Southampton 1-1 Aston Villa - Premier League

28-10-2015: Southampton 2-1 Aston Villa - EFL Cup

16-05-2015: Southampton 6-1 Aston Villa - Premier League

24-11-2014: Aston Villa 1-1 Southampton - Premier League

19-04-2014: Aston Villa 0-0 Southampton - Premier League

Southampton vs. Aston Villa: posibles alineaciones

Southampton: Alex McCarthy; Valentino Livramento, Jan Bednarek, Mohammed Salisu, Kyle Walker Peter; Mohamed Elyounoussi, Oriol Romeu, Ward-Prowse, Nathan Redmond; Adam Armstrong y Che Adams.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matthew Cash, Axel Tuanzebe, Tyrone Mings, Matt Targett, John McGinn, Marvelous Nakamba, Jacob Ramsey; Emiliano Buendía, Leon Bailey y Ollie Watkins.