El fútbol no solo despide al padre de Lionel Messi. También recuerda a una de las figuras que permaneció detrás de escena durante buena parte del camino que convirtió al argentino en una leyenda. Jorge Messi fue mucho más que el representante de su hijo: fue su principal acompañante, consejero y respaldo desde aquellos primeros años en Rosario, cuando el sueño de llegar al fútbol profesional todavía parecía lejano.

La historia comenzó en las canchas de Rosario y estuvo marcada por esfuerzo y sacrificio. Jorge trabajaba durante largas jornadas, pero encontraba tiempo para acompañar a Leo a sus entrenamientos. También fue quien buscó alternativas para afrontar el tratamiento que necesitaba su hijo y quien tomó junto a su familia la difícil decisión de viajar a España cuando apareció la posibilidad de que Barcelona se hiciera cargo de su formación.

Con el paso de los años, la relación entre ambos fue más allá del vínculo entre padre e hijo. Jorge se convirtió en una de las personas de mayor confianza de Leo y también en su representante. Estuvo presente en los momentos de triunfo, pero también en las etapas más complicadas de su carrera, cuando las críticas y cuestionamientos golpearon con fuerza al entorno del futbolista. Muchas veces, ese peso recayó sobre él mientras Messi intentaba mantenerse concentrado en el campo.

Buena parte de los valores que hoy se reconocen en Messi tienen su origen en aquella formación familiar. La disciplina, el esfuerzo, la humildad y la importancia de mantenerse cerca de los suyos son parte de una enseñanza que Leo recibió desde niño y que posteriormente intentó trasladar a sus propios hijos. La influencia de Jorge, por ello, no se limita a las decisiones que tomó durante la carrera de su hijo: también está presente en la persona que Lionel Messi llegó a ser.

En diferentes entrevistas, Messi habló con especial cariño de su padre y reconoció el papel que tuvo en su crecimiento personal y deportivo. Sus palabras permiten reconstruir una relación que estuvo marcada por el acompañamiento, la confianza y también por los momentos difíciles. Estas son diez frases de Lionel Messi que permiten entender la importancia de Jorge en la vida del capitán argentino.

Jorge Messi falleció a los 68 años el viernes 7 de agosto de 2026 en un sanatorio de Rosario, Argentina, tras luchar contra una prolongada enfermedad.

Sobre la búsqueda de su validación: “Siempre necesité como la aprobación, o la opinión de mi viejo de chiquito. Yo terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa”.

Sobre el costo de su tratamiento médico: “Mi viejo, la empresa donde trabajaba se hacía cargo de una parte [del tratamiento]”.

Sobre el tiempo compartido pese al cansancio: “Yo prácticamente no lo veía y cuando llegaba lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido”.

Sobre su comunicación constante: “Terminaba un partido y le escribía a él o estamos viendo algún partido y comentamos en la parte deportiva”.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi.

Sobre su ejemplo como progenitor: “Soy buen padre porque tus viejos fueron buenos padres; yo siempre dije que soy como soy por lo que aprendí de chico”.

Sobre los valores heredados en el hogar: “Ya desde desde mi casa [aprendí] el respeto, el trabajo, la humildad... mi viejo laburaba todo el día... y bueno uno va consumiendo y aprendiendo de todo”.

Sobre la exigencia de su padre en los negocios: “En el Club de la Milanesa se metió mi viejo; pidió probarla y pidió que se cambie la receta porque no le terminaba de convencer”.

Sobre los valores que intenta replicar con sus propios hijos: “Intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito; soy como soy por lo que aprendí en mi casa y de mi viejo”.

Comunicado del Sanatorio Centro sobre el fallecimiento de Jorge Messi:



"SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs… pic.twitter.com/817osO4kGY — Diario Olé (@DiarioOle) August 8, 2026

Sobre el apoyo durante su difícil mudanza a España: “Vine con 13 años... costó un poquito estar lejos de los familiares, pero vinimos toda la familia y mi viejo estuvo siempre ahí al lado mío”.

Sobre el papel de su padre ante los comentarios injustos: “Mi familia sufría igual que yo o más; yo sabía que por dentro estaban sufriendo por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona”.

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