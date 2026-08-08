Falleció Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años. (Foto: EFE)
Falleció Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El fútbol no solo despide al padre de Lionel Messi. También recuerda a una de las figuras que permaneció detrás de escena durante buena parte del camino que convirtió al argentino en una leyenda. Jorge Messi fue mucho más que el representante de su hijo: fue su principal acompañante, consejero y respaldo desde aquellos primeros años en Rosario, cuando el sueño de llegar al fútbol profesional todavía parecía lejano.

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