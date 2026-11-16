Vinicius Junior realizó una autocrítica sobre su rendimiento durante la presente temporada y reconoció que hubo factores personales y deportivos que influyeron en su irregular comienzo con el Real Madrid. El delantero brasileño, concentrado con su selección para preparar el encuentro de este martes frente a Singapur, admitió que no tuvo la preparación física adecuada después del Mundial y que la incertidumbre sobre su futuro contractual también terminó afectándolo.

El atacante explicó que el impacto de la eliminación de Brasil en el torneo internacional influyó en sus vacaciones y en la manera en que afrontó la preparación para la nueva campaña.

“Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos”, explicó.

Vinicius Junior of Real Madrid CF gestures during the AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 at Stadio Olimpico on October 14, 2026 in Rome, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP) / GIUSEPPE MAFFIA

Asimismo, reconoció que durante el verano priorizó el descanso y el tiempo con sus seres queridos, por lo que redujo sus sesiones de entrenamiento respecto a años anteriores.

“Aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, señaló.

Vinicius no descartó que esa decisión haya tenido consecuencias en su desempeño durante los primeros meses de competición. “Esto puede haber afectado mi inicio de temporada”, reconoció.

Vinicius revela que las negociaciones de su renovación lo abrumaron

Otro de los aspectos que abordó el brasileño fue la incertidumbre sobre su continuidad en el Real Madrid. El futbolista reconoció que el interés de otros clubes y las conversaciones relacionadas con su renovación contractual le generaron una presión adicional.

“Con respecto a la renovación de mi contrato, con tantos clubes interesados el verano pasado, me sentí realmente abrumado, al igual que la situación en el Real Madrid”, confesó.

Pese a las dificultades, el atacante se mostró confiado en recuperar su mejor versión y recordó que ya atravesó situaciones similares en temporadas anteriores.

“La temporada pasada, hasta diciembre, solo había marcado cinco goles. Luego terminé con más de 20 goles, como en todas las demás temporadas. Creo que me estoy preparando, evolucionando, porque en el momento más decisivo de la temporada siempre estoy ahí”, sostuvo.

🗣️ VINÍCIUS: "No me preparé bien tras el MUNDIAL, me tomé las vacaciones para disfrutar y desconectar con la familia. Entrené mucho menos que otras temporadas, soy humano también cometo errores. En el momento decisivo de la temporada, ESTARÉ." CHAPÓ ❤️ https://t.co/QvPuhfEAHB — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 16, 2026

El brasileño también mencionó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como ejemplos de futbolistas que consiguieron mantener cifras extraordinarias durante muchos años.

“Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi lo han logrado durante tantos años, alcanzando las mismas cifras. Soy humano, cometo errores a menudo, pero siempre intento mejorar”.

En esa misma línea, recordó que también necesita disfrutar de su vida fuera del fútbol. “Tengo 26 años y también tengo que disfrutar un poco de la vida”, agregó.

Vinicius hace autocrítica por su rendimiento con Brasil

El delantero del Real Madrid también reconoció que su desempeño con la selección brasileña no siempre estuvo a la altura de las expectativas de los aficionados.

“Jugué mal en muchos partidos con la selección nacional”, admitió.

El futbolista explicó que le tomó tiempo comprender la exigencia que representa vestir la camiseta de Brasil, incluso durante los encuentros amistosos.

“Me costó un tiempo entender que en la selección los amistosos son como el Mundial y tengo que estar preparado. A los aficionados no les importa que sea solo un amistoso. Tengo que salir ahí, marcar goles y hacer que el equipo gane”.

Además, reconoció que durante sus primeras convocatorias no siempre mantuvo la concentración necesaria para afrontar los compromisos internacionales.

“Solía venir y disfrutar del momento con mis amigos y terminé desconectándome mucho”, recordó.

Vinicius asume el liderazgo de Brasil tras la derrota ante Japón

Otro de los temas abordados por Vinicius fue el proceso de renovación que atraviesa la selección brasileña, especialmente después de la derrota frente a Japón.

El atacante pidió comprensión para los futbolistas jóvenes que comienzan a tener oportunidades en el equipo nacional y señaló que existe una contradicción entre las exigencias de los aficionados y sus reacciones cuando el entrenador apuesta por nuevas figuras.

“La afición pide nuevos jugadores, el entrenador los trae y luego se quejan. Es su derecho”, manifestó.

En ese contexto, consideró que los futbolistas más jóvenes deben tener espacio para desarrollarse sin asumir toda la responsabilidad de los resultados.

“Los jugadores más jóvenes tienen que venir aquí a disfrutar, divertirse y jugar sin responsabilidades”, afirmó.

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Por su parte, Vinicius aseguró que está dispuesto a asumir un papel de mayor liderazgo dentro del equipo nacional.

“La mayor responsabilidad me corresponde a mí porque tengo más experiencia, porque soy uno de los mejores del mundo”, sostuvo.

También mencionó a Raphinha, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães como algunos de los futbolistas que pueden asumir ese compromiso dentro del plantel.

“Yo, Raphinha, Marquinhos, Magalhães y Bruno Guimarães podemos defender y asumir esta responsabilidad”, indicó, al tiempo que pidió paciencia con jóvenes talentos como Endrick y Estevão.

Finalmente, Vinicius se mostró esperanzado con su evolución de cara al próximo Mundial, en el que tendrá 30 años y contará con mayor experiencia internacional.

“En el próximo Mundial tendré 30 años, tendré más experiencia y entenderé mejor los partidos”, señaló.

El brasileño también reconoció que las críticas de los aficionados forman parte de su carrera y que deberá convivir con ellas mientras Brasil no consiga los resultados esperados. “Estarán ahí para criticar hasta que ganemos”, concluyó.

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