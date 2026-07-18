Por José Antonio Bragayrac

Casi un año antes de que Andrés Iniesta se coronara campeón del mundo, en Sudáfrica 2010, César Luis Menotti le estampó un apodo que lo persiguió -ilustremente- hasta el retiro y le anticipó al mundo el genio de jugar que fue. “Parece un oficinista, pero jugando al fútbol es el mejor”, dijo el hombre que llevó a Argentina a su primer título mundial. Casi tres décadas después de aquella premonición, uno ve a Mikel Oyarzabal y hay una sensación ineludible de que heredó la frase con tanta naturalidad que sorprende.

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