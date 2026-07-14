Speed estará en la final del Mundial 2026: FIFA confirma al streamer en el show de clausura.
Speed estará en la final del Mundial 2026: FIFA confirma al streamer en el show de clausura.
Por Redacción EC

La FIFA confirmó este martes a los primeros artistas que participarán en el espectáculo previo a la final del Mundial 2026, programada para el próximo domingo en el estadio New York/New Jersey. Entre los nombres más llamativos figura el del popular streamer estadounidense IShowSpeed, quien ganó notoriedad durante la Copa del Mundo por sus constantes apariciones en las tribunas y las polémicas que protagonizó con hinchas argentinos.

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