Speed estará en la final del Mundial 2026: FIFA confirma al streamer en el show de clausura.

La FIFA confirmó este martes a los primeros artistas que participarán en el espectáculo previo a la final del Mundial 2026, programada para el próximo domingo en el estadio New York/New Jersey. Entre los nombres más llamativos figura el del popular streamer estadounidense IShowSpeed, quien ganó notoriedad durante la Copa del Mundo por sus constantes apariciones en las tribunas y las polémicas que protagonizó con hinchas argentinos.

El creador de contenido, conocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo y sus frecuentes provocaciones hacia Lionel Messi, se convirtió en uno de los personajes más comentados del torneo. A lo largo del Mundial apoyó a varios rivales de la selección argentina y denunció haber sido víctima de insultos racistas y homofóbicos por parte de algunos aficionados.

Su última aparición ocurrió durante los cuartos de final entre Argentina y Suiza, cuando asistió al estadio con la camiseta albiceleste en un intento de “mufar” al equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, la clasificación argentina terminó generando burlas en su contra desde las tribunas.

IShowSpeed estará presente en la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Foto: Captura de video

¿A qué hora es la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio de la final del Mundial 2026, previsto para las 2:00 p. m. (hora de Perú). Según informó la FIFA, el espectáculo rendirá homenaje al recorrido de las 48 selecciones participantes y reunirá a reconocidas figuras de la música y el entretenimiento internacional.

Además de Speed, el show contará con las presentaciones de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, mientras que el actor Tom Cruise tendrá una participación especial. Asimismo, la cantante y actriz Jennifer Hudson, ganadora del premio Grammy, será la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos antes del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

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