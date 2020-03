Sport Boys anunció, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, que llegó a un acuerdo con el delantero Sebastián Gonzáles Zela. Como se recuerda, el ariete tuvo trabas para salir de la institución rosada, quienes desconocían el fichaje del ex delantero de la selección peruana Sub 23 por Alianza Lima.

Gonzales Zela fue presentado en San Martín (Prensa USMP)

Gonzáles Zela fue anunciado por Alianza Lima como nuevo delantero por tres años. Tras ello, la directiva de Sport Boys desconoció dicho movimiento, aduciendo que el delantero aun pertenecía a la escuadra rosada.

Los días transcurrían y el ex Boys fue presentado en redes sociales como ariete de la Universidad San Martín, prestado por Alianza Lima. No obstante, su situación no le permitió estar con el primer equipo por los reclamos del cuadro rosado.

Tras una serie de reuniones, Sport Boys resolvió liberar al delantero peruano para que pueda enrolarse a las filas de la institución de Santa Anita. Los ‘chalacos’ lo anunciaron mediante un comunicado exhibido en sus redes sociales.

Comunicado de Sport Boys sobre Sebastián Gonzáles Zela | Foto: Sport Boys