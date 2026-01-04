Como parte de su preparación de pretemporada, Sporting Cristal disputará un partido amistoso ante Cruzeiro en la llamada Vitoria Cup, que se llevará a cabo en Brasil. El equipo dirigido por Paulo Autuori tendrá un difícil desafío que enfrentar, pero servirá para llegar con ritmo de competencia al inicio de la Liga 1.
El Comercio pudo conocer que Sporting Cristal y Cruzeiro se verán las caras el martes 20 de enero. El partido se jugará durante el Campeonato Mineiro (Campeonato del Estado de Minas Gerais), en Belo Horizonte.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Como se sabe, la pretemporada de los celestes inicia este lunes 5 de enero en La Florida. Posteriormente, viajarán a Brasil para disputar este compromiso, que reedita la final de la Copa Libertadores de 1997. Paulo Autori, curiosamente, era el DT de Cruzeiro.
La última vez que Cristal enfrentó a Cruzeiro fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2001. En aquella ocasión, el cuadro brasileño goleó 5-0 en Belo Horizonte.
Con este partido, Cristal busca llegar en las mejores condiciones al inicio de la liga peruana. Los celestes tienen como objetivo salir campeones nacionales luego de cinco años. Su último título fue en 2020.
Contenido sugerido
Contenido GEC