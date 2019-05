Sporting Cristal: el récord que pudo batir después de 26 años

En 1992, las noticias deportivas internacionales nos traían diferentes versiones de equipos soñados. El primer 'dream team' fue la selección estadounidense de básquetbol en los Juegos Olímpicos de Barcelona -con Michael Jordan como abanderado del talento-, y el segundo fue el Barcelona de Johan Cruyff -con Pep Guardiola como jugador- que se llevó la Copa de Campeones de Europa (hoy Champions). Un año después, la bonanza económica de Sporting Cristal hizo que los medios peruanos adoptaran esa denominación de "dream team" a ese equipo que armaron bajo la dirección técnico de José Carlos Amaral. Uno de los mayores logros de este plantel hoy suena a una lejana estadística.

Los cerveceros, para ese año, se reforzaron con Marquinho de Sport Boys, con Julinho de Defensor Lima, con Jorge Soto de Municipal, con Julio Rivera de Melgar y con Marcelo Asteggiano de Universitario. Las expectativas para la Copa Libertadores eran enormes.

Los cerveceros demoraron en cohesionar su trabajo táctico, debido a que sobraban talentos pero nunca habían jugado juntos. Cristal perdió con la U en el debut y después con Caracas en Lima (gol del 'Pato' Letelier). Para clasificar a la segunda fase, Cristal tuvo que ganar dos partidos consecutivos de visita. Lo hizo ante Minerven y ante el mismo Caracas. Pasaron 26 años para que los rimenses puedan repetir esa marca.Los dirigidos por Claudio Vivas superaron a Olimpia en Asunción (por la Copa Libertadores) y golearon a Unión Española en Santiago (por la Copa Sudamericana). Después de 26 años, volvió a ser un visitante ilustre.

-Experiencias coperas-

Sporting Cristal es el equipo peruano con más victorias en el extranjero (13 en total). Si medimos primero la historia en Copa Libertadores encontraremos que llegó a cuartos de final tres veces: en 1968, la mencionada temporada de 1993 y en 1995. Fue finalista en 1997 y en los años sesenta tuvo un récord de imbatibilidad de 17 partidos.

Cristal llegó a la final de la Copa Libertadores de 1997:

Esas dos victorias al hilo fuera de casa en 1993, llevaron a los rimenses a octavos de final donde superó a Nacional en una recordada remontada. Perdieron 3-0 en Quito y golearon 4-0 en el Nacional (el último tanto fue un penal de Marquinho). Para cuartos hubo empate en Cali con América y caída 3-2 en el Nacional.

"No es el lugar que queríamos pero no podemos desaprovechar la oportunidad", declaró Claudio Vivas cuando se consiguió este pase a la Copa Sudamericana. En este torneo no hay antecedentes positivos para el cuadro celeste, el año pasado Cristal quedó fuera en la primera etapa frente a Lanús.

-El camino "sudamericano"-

Vivas, ayer en declaraciones con Fox Sports, explicó que tocaba tener mesura ante las remontadas que se ha visto en torneos como la Champions League. Sin embargo, el 3-0 conseguido en Chile puede ofrecer tranquilidad en una semana donde los celestes también se juegan las últimas chances de obtener el Torneo Apertura.

Sin duda, cerrar la llave el próximo martes con el pase octavos será positivo para Sporting Cristal, tanto en lo deportivo como en lo económico. El pase a octavos generará un millón de dólares extras en el presupuesto celeste en el 2019. No es poco.

Recordemos que, en caso Cristal deje fuera a Unión Española, el próximo rival celeste saldrá de la llave entre Palestino (Chile) y Zulia (Venezuela). El fixture de esta Sudamericana recién contempla un posible enfrentamiento con clubes brasileños recién en semifinales. Tiene razón Vivas, es una oportunidad que no se puede desperdiciar.

Hay una historia copera positiva que Cristal perdió de vista en los últimos quince años. Toca hacer un poco de memoria.