Gremio vs. Corinthians EN VIVO Star+: este domingo 5 de diciembre desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por la fecha 37 del Brasileirao. El partido también será transmitido por SporTV, Premiere y Fanatiz, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Neo Química Arena (Arena Corinthians) y el árbitro Bruno Arleu será el encargado de impartir justicia. Antes del inicio de la penúltima jornada de la Serie A de Brasil, Corinthians se ubica en la casilla cuatro con 56 unidades, en tanto que Gremio está en el puesto 18 con 39 puntos, en zona de descenso.

¿A qué hora ver Gremio vs. Corinthians?

Estados Unidos – 11.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.00 p. m.

Estados Unidos – 1.00 p. m. hora de Texas

Perú – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Paraguay – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Chile – 4.00 p. m.

Inglaterra - 7.00 p. m.

España – 8.00 p. m.

Italia – 8.00 p. m.

¿En qué canales ver partido Gremio vs. Corinthians?

Argentina : Star+

: Star+ Bolivia : Star+

: Star+ Brasil : SporTV, Premiere, NOW NET e Claro, Canais Globo

: SporTV, Premiere, NOW NET e Claro, Canais Globo Chile : Star+

: Star+ Colombia : Star+

: Star+ Ecuador : Star+

: Star+ Internacional : Brasil Play, Fanatiz Brasileirão

: Brasil Play, Fanatiz Brasileirão México : Fanatiz Mexico, Star+

: Fanatiz Mexico, Star+ Paraguay : Star+

: Star+ Perú : Star+

: Star+ Estados Unidos : Premiere, Paramount+

: Premiere, Paramount+ Uruguay : Star+

: Star+ Venezuela: Star+

Gremio vs. Corinthians: pronósticos y previa

A pesar de la presencia de importantes figuras en el plantel, los de Porto Alegre, bajo las órdenes del entrenador Vágner Mancini actualmente, viven una etapa de terror, que podría cerrar con un doloroso descenso. La irregularidad que atraviesan hizo que terminen muy relegados en la tabla de posiciones, aunque por ahora siguen con vida.

La misión principal de Gremio será llegar a la ubicación N° 16, que ocupa Cuiabá con 43 puntos. La diferencia recién podría recortarse con dos partidos, motivo por el cual el ‘Tricolor Gaúcho’ no puede fallar en esta primera prueba, dado que con una derrota habrán consumado la caída a la segunda división.

No obstante, la plantilla viene motivada, en especial por la goleada de 3-0 sobre Sao Paulo en la jornada anterior: los tantos fueron de Thiago dos Santos, Diogo Barbosa y Jhonata Robert. El once no sufriría muchos cambios tras aquel encuentro, a excepción de Douglas Costa, quien está en duda por molestias físicas.

Por su parte, Corinthians ha sido más regular y tiene seguro el pase a la Copa Libertadores 2022, en este momento a fase de grupos. El entrenador Sylvinho aspira a obtener los tres puntos para asegurar la zona de privilegio, considerando además que será la última vez que jueguen en casa en el Brasileirao.

Todo apunta a que Róger Guedes y Jô, con siete goles cada uno, liderarán el ataque ante la defensa de Gremio, que es la segunda con más tantos recibidos hasta ahora. El desequilibrio del experimentado Willian, quien hace unas semanas superó un lesión, también será clave para los intereses del ‘Timao’.

Gremio vs. Corinthians: historial de partidos

En los 10 enfrentamientos Gremio vs. Corinthians más recientes, los resultados han sido parejos y con pocos goles. Los de Porto Alegre tienen dos triunfos, el ‘Coringão’ suma tres, mientras que los cinco restantes fueron empates, curiosamente todos por 0-0.

28-08-2021: Gremio 0-1 Corinthians - Brasileirao

22-11-2020: Corinthians 0-0 Gremio - Brasileirao

15-08-2020: Gremio 0-0 Corinthians - Brasileirao

05-10-2019: Gremio 0-0 Corinthians - Brasileirao

11-05-2019: Corinthians 0-0 Gremio - Brasileirao

02-12-2018: Gremio 1-0 Corinthians - Brasileirao

18-08-2018: Corinthians 0-1 Gremio - Brasileirao

08-07-2018: Corinthians 2-1 Gremio - Amistoso

18-10-2017: Corinthians 0-0 Gremio - Brasileirao

25-06-2017: Gremio 0-1 Corinthians - Brasileirao

Gremio vs. Corinthians: posibles alineaciones

Corinthians: Cássio; Du Queiroz (João Pedro), Gil, João Victor, Fábio Santos; Xavier, Giuliano, Renato Augusto; Willian, Róger Guedes y Jô.

Gremio: Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva; Campaz, Ferreira, Diego Souza y Miguel Borja.

