Marruecos vs. Comoras EN VIVO ONLINE por la señal live streaming de Star Plus (Star+): este viernes 14 de enero desde las 11:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Africana de Naciones. El partido también será transmitido por ESPN y YouTube, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Ahmadou Ahidjo de Yaoundé y el árbitro tunecino Sadok Selmi se encargará de impartir justicia. Actualmente, Marruecos lidera su zona de clasificación con tres puntos, igualado con Gabón, en tanto que Ghana y Comoras cierran la tabla de posiciones sin haber sumado.

El combinado marroquí cuenta con grandes figuras a nivel individual y se perfila como un candidato al título del certamen, aunque deben seguir mejorando algunos aspectos colectivos. Recordemos que la última vez que se hicieron con la corona fue en la edición de 1976, tras vencer en la final a Guinea.

La presión es grande, pero el entrenador Vahid Halilhodzic asume el reto con la responsabilidad debida y la confianza aumentó con la victoria por la mínima diferencia sobre Ghana, en la primera jornada. Sofiane Boufal, una de las principales figuras en el ataque, se encargó de colocar el único tanto del cotejo (83′).

De la misma forma, los centrales Romain Saïss y Nayef Aguerd se mostraron muy sólidos y contuvieron de manera inteligente a uno de los equipos con la ofensiva más peligrosa. En esta ocasión, buscarán mantener la tendencia, lo que a la vez respaldará a Achraf Hakimi, quien suele proyectarse constantemente por la derecha.

Por su parte, la selección de Comoras no es una de las más fuertes del continente africano e incluso es la más débil de la zona. No obstante, el plantel, bajo las órdenes del técnico Amir Abdou, ha mostrado mucha fuerza y compromiso para poder salir adelante.

En la primera jornada, pese a que registran la derrota por 1-0 ante Gabón, el seleccionado comorense dejó buenas sensaciones en lo colectivo: generaron varias llegadas al arco rival, aunque evidenciaron que deben mejorar la precisión. De conseguir una mejor eficacia en cada ataque, los jugadores podrían complicar a cualquier rival.

Marruecos vs. Comoras: historial de partidos

El listado de partidos Marruecos vs. Comoras no es muy amplio, pero lograron verse las caras recientemente. Durante el 2018, midieron fuerzas durante la etapa de clasificación de la Copa Africana de Naciones y el cuadro marroquí equilibró la balanza a su favor.

16-10-2018: Comoras 2-2 Marruecos - Copa Africana de Naciones

13-10-2018: Marruecos 1-0 Comoras - Copa Africana de Naciones

Marruecos vs. Comoras: posibles alineaciones

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Adam Masina; Samy Mmae; Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Imran Louza, Sofiane Boufal y Zakaria Aboukhlal.

Comoras: Ali Ahamada; Kassim Abdallah, Kassim M’Dahoma, Younn Zahary, Saïd Bakari; Mohamed Youssouf, Fouad Bachirou, Rafidine Abdullah, Bendjaloud Youssouf; El Fardou Ben Nabouhane y Youssouf M’Changama.

