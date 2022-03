Chelsea vs. Newcastle EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la jornada 29 de la Premier League este domingo 13 de marzo desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), DAZN y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Stamford Bridge en la web de El Comercio.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs. Newcastle?

México: 8:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 a.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 11:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Chelsea vs. Newcastle: canales del partido por Premier League

El Chelsea vs. Newcastle será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Stamford Bridge y será transmitido para México por los canales Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus)

Chelsea vs. Newcastle: así llegan los equipos

Ya casi sin opciones de ser campeón de la Premier League en la presente temporada, Chelsea tiene entre sus objetivos más reales alcanzar un boleto para la próxima edición de la Champions League. Los ‘Blues’, para acercarse a ese fin, deberán vencer a Newcastle.

El equipo comandado por Thomas Tuchel marcha en el tercer casillero, con 56 puntos, 13 menos que el líder Manchester City y 10 menos que el segundo Liverpool.

“Va a ser difícil, son muy fuertes. Va a ser un Newcastle diferente. Espero un partido muy duro”, advirtió en la previa el entrenador de Chelsea, en la conferencia de prensa.

Al frente estará Newcastle, que se recuperó después de haber estado varias semanas en zona de descenso directo. Incluso, las ‘Urracas’ cambiaron de entrenador en el camino y hoy son dirigidas por Eddie Howe.

“Ha creado un gran espíritu de equipo en el campo de entrenamiento. Todo es muy profesional. Nos da toda la información para que estemos listos y sepamos qué esperar”, señaló en la antesala Martin Dubravka, integrante de Newcastle.

En 27 partidos, Newcastle registra siete triunfos, diez empates y diez derrotas y marcha en el decimocuarto casillero, con 31 unidades.

Chelsea vs. Newcastle: probables alineaciones

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Sarr, Loftus-Cheek, Kanté, Kovacic, Ziyech, Lukaku y Werner. DT: Thomas Tuchel.

Newcastle: Dubravka, Manquillo, Lascelles, Burn, Targett, Willock, Shelvey, Longstaff, Jacob Murphy, Wood y Almirón. DT: Eddie Howe.

