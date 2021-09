El partido más esperado llegó. PSG vs. City se enfrentarán por fase de grupos de la Champions League y millones de fanáticos del fútbol no se perderá este evento que será transmitido por la plataforma de streaming Star Plus. Asimismo, este martes 28 de septiembre podría ser el regreso de Lionel Messi a las canchas tras superar una lesión que lo aquejaba desde hace unas semanas.

El PSG solo pudo conseguir un empate (1-1) en el debut en la competición en campo del Brujas, mientras que los ingleses aplastaron al RB Leipzig (6-3).

Horarios del PSG vs. Manchester City

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Estados Unidos - 4:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Mauricio Pochettino brindó su punto de vista sobre el partido que se le avecina por la mencionada competición europea. Por otra parte, junto con Ander Herrera hablaron sobre la polémica relación que mantiene Mbappé y Neymar.

“Somos un equipo en construcción, es un hecho, no una opinión”, señaló este lunes el entrenador argentino del PSG Mauricio Pochettino, en la víspera de jugar un duelo clave en la Liga de Campeones ante el Manchester City.

“Jugamos ante el equipo que para mí tiene al mejor entrenador del mundo, Pep Guardiola, y que sueña también con ganar la Liga de Campeones, como nosotros. Tenemos que tener paciencia, no somos hipócritas, en este proceso el Manchester City está por delante de nosotros, pero es un partido de fútbol, todo puede pasar”, señaló Pochettino sobre el duelo que se disputará en el Parque de los Príncipes.

“Son dos chicos fantásticos, competidores, son cosas que pasan en el terreno, esta mañana bromeaban juntos en el entrenamiento. Hablaron, yo también he hablado con ellos. Son pequeñas cosas que hacen mucho ruido fuera del grupo pero ninguno en el interior”, señaló el antiguo entrenador del Tottenham.

“Desde que estoy en el club, si he visto una relación especial es la de Ney y Kylian, y esto no ha cambiado. En todos los partidos hay situaciones en las que nos quejamos, a veces discutimos en el vestuario. Pero si yo tengo un problema con Paredes nadie se enterará”, añadió entre risas Herrera, haciendo referencia a la fama de las estrellas francesa y brasileña.

