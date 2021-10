Vía Star Plus y ESPN , sigue Manchester United vs. Liverpool EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan por la novena fecha de la Premier League. El encuentro se jugará este domingo 24 de octubre en el estadio Old Trafford desde las 10:30 hora peruana Luego de vencer con una remontada (3-2) al Atalanta por Champions League, el Manchester United llega motivado para el clásico del fútbol inglés ante el Liverpool. El encuentro también será el primer derby en la vuelta del portugués Cristiano Ronaldo.

Por el momento el United no es un equipo sólido. Tiene muchas falencias defensivas y sigue dejando dudas en la Premier League, al punto que su técnico, Ole Gunnar Solskjaer fue cuestionado e incluso hubo rumores en la prensa inglesa de posibles reemplazantes.

Por su parte, el Liverpool también llega con un triunfo en la Champions League, ante el Atlético de Madrid en España. Los dirigidos por Klopp buscan seguir a un punto del líder Chelsea, mientras que en la vereda del frente, los ‘Red Devils’, a ocho puntos de los ‘Blues’ intentarán seguir con opciones de alcanzarlos.

Manchester United vs. Liverpool: horarios del partido

Perú – 10:30

Colombia – 10:30

Ecuador – 10:30

México – 10:30

Chile – 12:30

Paraguay – 12:30

Venezuela – 11:30

Bolivia – 11:30

Argentina – 12:30

Uruguay – 12:30

Brasil – 12:30

“El equipo está bien. Solo pasaron dos días del partido ante Atlético de Madrid por Champions League, por eso debemos asegurarnos de que todos estén en forma. No puedo decirles quiénes llegarán al domingo y quiénes no”, indicó Jurgen Klopp en la previa del partido.

Thiago Alcántara y Harvey Elliott son los únicos descartados del Liverpool. “Curtis entrenará hoy con nosotros, pero Thiago no, así que eso es lo único que sé por el momento”, añadió el técnico de nacionalidad alemana.

El último encuentro que disputaron ambos equipos fue triunfo para el Liverpool por 2-4. Anotaron Diego Jota, Mohamed Salah y doblete de Roberto Firmino. Descontaron Bruno Fernandes y Marcus Rashford.

En el historial general por la Premier League, se enfrentaron en 172 ocasiones, el Manchester United ganó en 66 ocasiones, el Liverpool en 56 oportunidades y hubo 50 empates.

