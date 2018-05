Suárez admitió que le hubiera gustado jugar al lado de cuatro cracks del siglo pasado

Luis Suárez, delantero uruguayo del Barcelona, confesó que le hubiera gustado jugar con Peter Schemeichel, Obdulio Varela, Gabriel Batistuta y Enzo Francéscoli.



Además, en una entrevista realizada en Barça TV, Luis Suárez admite que el mejor centrocampista con el que ha jugado ha sido con el inglés Steven Gerrard, con quien coincidió en su anterior etapa en el Liverpool.



Luis Suárez justifica la elección de Schmeichel por su trayectoria en el Manchester United, equipo con el que "consiguió muchísimas cosas" por lo que para el uruguayo, el meta danés es "uno de los grandes porteros que tuvo el fútbol".



Como defensa elige a Obdulio Varela. "Aunque no lo he visto jugar nunca es un uruguayo, que fue campeón con Uruguay en el Mundial del 50 y ha sido un referente. Lástima que no pude verle jugar, aunque sí vi vídeos después", ha dicho.



En cuanto a los delanteros con los que le hubiera gustado jugar, Luis Suárez destacó al argentino Batistuta y a su connacional Enzo Francescoli.



"He admirado muchísimas cosas de ellos dos, y está difícil, pero de Batistuta, siendo numero nueve, siempre he aprendido cosas de él y Francescoli era mi ídolo cuando era chico", ha indicado.



Fuente: EFE