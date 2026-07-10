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Subastan la pelota con la que Maradona convirtió el “Gol del Siglo” ante Inglaterra: (Foto: via Reuters/Juha Tamminen/File Photo)
Subastan la pelota con la que Maradona convirtió el “Gol del Siglo” ante Inglaterra: (Foto: via Reuters/Juha Tamminen/File Photo)
/ REUTERS FILE PHOTO
Por Marco Quilca León

Hay objetos que trascienden el deporte y se convierten en patrimonio de la memoria colectiva. Uno de ellos es el balón con el que Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más inolvidables de los Mundiales el 22 de junio de 1986. La pelota utilizada en el triunfo 2-1 de Argentina sobre Inglaterra, escenario de la célebre “Mano de Dios” y del considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos, saldrá nuevamente a subasta con un precio base de 2,5 millones de dólares. La venta estará a cargo de Heritage Auctions, que estima que la cifra final podría acercarse a los 10 millones de dólares, impulsada por el enorme valor histórico de la pieza.

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