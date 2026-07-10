Hay objetos que trascienden el deporte y se convierten en patrimonio de la memoria colectiva. Uno de ellos es el balón con el que Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más inolvidables de los Mundiales el 22 de junio de 1986. La pelota utilizada en el triunfo 2-1 de Argentina sobre Inglaterra, escenario de la célebre “Mano de Dios” y del considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos, saldrá nuevamente a subasta con un precio base de 2,5 millones de dólares. La venta estará a cargo de Heritage Auctions, que estima que la cifra final podría acercarse a los 10 millones de dólares, impulsada por el enorme valor histórico de la pieza.

La pelota Adidas Azteca fue protagonista de un encuentro que marcó para siempre la historia del fútbol. En apenas cuatro minutos, Maradona pasó de convertir el polémico gol con la mano, validado por el árbitro Ali Bin Nasser, a firmar una obra maestra tras dejar en el camino a medio equipo inglés antes de vencer a Peter Shilton. Aquella actuación condujo a Argentina hacia el título mundial en México 1986 y elevó al capitán albiceleste a la categoría de leyenda.

Maradona y su revancha simbólica contra Inglaterra en México 86.

El interés por los recuerdos vinculados a Maradona no ha dejado de crecer con el paso de los años. En 2022, la camiseta que utilizó en ese mismo partido fue vendida por más de 9,2 millones de dólares, estableciendo un récord para una pieza de memorabilia deportiva. Ahora, los organizadores de la subasta consideran que el balón podría alcanzar una cifra similar, al tratarse de un objeto único e irrepetible. “Es el santo grial del coleccionismo futbolístico”, señalaron desde la casa de subastas.

La venta coincide, además, con el fervor mundialista que se vive durante la Copa del Mundo 2026. Mientras nuevas figuras buscan escribir su propia historia, el balón de México 86 recuerda la tarde en que Maradona desafió toda lógica para regalar dos de las acciones más famosas que ha conocido este deporte. Cuarenta años después, aquella pelota sigue siendo mucho más que un simple objeto: es un símbolo de una de las actuaciones individuales más extraordinarias que ha visto el fútbol.

La actuacion de Diego Armando Maradona para eliminar a Inglaterra en el AZTECA en 1986 pic.twitter.com/DkkDsJ53Ma — Expe (@Expefutbol) July 6, 2026

¿Cómo ingresar a la subasta?

En principio, cualquier persona puede participar, siempre que cumpla con los requisitos de la casa de subastas. En este caso, la venta está a cargo de Heritage Auctions.

Normalmente el proceso es el siguiente:

Crear una cuenta en la plataforma de la casa de subastas.

Verificar tu identidad y aceptar las condiciones de participación.

En subastas de artículos millonarios, acreditar solvencia económica o presentar un depósito de garantía antes de poder ofertar.

Pujar de forma presencial, por teléfono o en línea, según la modalidad habilitada para ese lote.

En el caso del balón con el que Maradona marcó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, la puja inicial es de 2,5 millones de dólares, por lo que Heritage Auctions exige requisitos financieros mucho más estrictos que en una subasta convencional. La casa estima incluso que el precio final podría acercarse a los 10 millones de dólares.

Si tu pregunta es si cualquier aficionado puede registrarse para seguir la subasta, la respuesta también es sí: normalmente puedes crear una cuenta y observar el desarrollo de las pujas en tiempo real, aunque solo los postores previamente aprobados pueden presentar ofertas por una pieza de ese valor.

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