Resumen

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Camiseta que el futbolista brasileño Pelé llevó en la final del Mundial de 1958. Foto: @Sothebys/Instagram
Camiseta que el futbolista brasileño Pelé llevó en la final del Mundial de 1958. Foto: @Sothebys/Instagram
Por Redacción EC

Una de las piezas más emblemáticas en la historia del fútbol mundial volverá a captar la atención de coleccionistas y aficionados. La camiseta que Pelé utilizó durante la final del Mundial de 1958 será subastada por Sotheby’s en Nueva York en julio y tiene una valoración cercana a los seis millones de dólares.

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