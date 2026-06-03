Una de las piezas más emblemáticas en la historia del fútbol mundial volverá a captar la atención de coleccionistas y aficionados. La camiseta que Pelé utilizó durante la final del Mundial de 1958 será subastada por Sotheby’s en Nueva York en julio y tiene una valoración cercana a los seis millones de dólares.

La prenda corresponde al partido disputado en Suecia, donde Brasil conquistó su primera Copa del Mundo y donde nació internacionalmente la figura del astro brasileño.

Una camiseta que marcó el inicio del legado de Pelé

La casa de subastas destacó el valor simbólico y deportivo de la camiseta azul con el dorsal 10, utilizada por Pelé en una noche que cambió la historia del fútbol brasileño.

“Esta no es una simple camiseta, es la prenda que llevó uno de los grandes futbolistas de la historia la noche que comenzó su reinado, que entregó con sus manos a un amigo y se ha preservado con cuidado más de seis décadas”, señala el comunicado.

Además, agregaron que “su importancia histórica no tiene parangón en el mercado de ‘memorabilia’ del fútbol y es inseparable del legado del primer icono verdaderamente global del deporte”.

La camiseta de Pelé en Suecia 1958 podría convertirse en la pieza más valiosa del fútbol. Foto: @Sothebys/Instagram

Pelé hizo historia con apenas 17 años en Suecia 1958

Aquel encuentro quedó grabado en la historia porque Pelé, con apenas 17 años, se convirtió en el futbolista más joven en marcar en una final mundialista y aportó dos goles en la victoria frente a Suecia.

La imagen del joven brasileño llorando tras el pitazo final, apoyado sobre el hombro de su compañero Djalma Santos mientras vestía la camiseta azul número 10, terminó convirtiéndose en una de las postales más recordadas de las Copas del Mundo.

La camiseta de Pelé busca superar el récord impuesto por Maradona

La venta forma parte del evento denominado ‘The Beautiful Game’, dedicado a objetos históricos vinculados al fútbol y que estará disponible para pujas online entre el 29 de junio y el 16 de julio.

Aunque su valor estimado ronda los seis millones de dólares, los organizadores consideran que la camiseta podría superar el récord actual establecido por la camiseta utilizada por Diego Armando Maradona en el partido de la ‘Mano de Dios’.

Esa histórica prenda fue vendida por 9,3 millones de dólares en una subasta realizada por Sotheby’s en 2022, cifra que todavía representa el máximo registro para un objeto relacionado con el fútbol.

Además de la camiseta, la subasta contará con una de las tarjetas coleccionables más codiciadas del fútbol mundial: una carta rookie de Pelé de 1958. La pieza, emitida el mismo año en que Brasil conquistó su primera Copa del Mundo, tiene una valoración inicial superior a los 150.000 dólares.

VIDEO RECOMENDADO