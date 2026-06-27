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Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO: sigue el partido por 16avos de final del Mundial 2026

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Así anuncia la selección sudafricana el partido contra Canadá por los 16avos de final del Mundial

Así anuncia la selección sudafricana el partido contra Canadá por los 16avos de final del Mundial
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En el resto de Sudamérica, el partido será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

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  • Qué canales transmitirán el partido Sudáfrica vs Canadá en vivo

Si vives en Perú, el compromiso será transmitido por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+ en TV cable y señal streaming.

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  • Horarios del partido Sudáfrica vs Canadá por países
  • Perú: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • Ecuador: 14:00
  • Argentina: 16:00
  • Uruguay: 16:00
  • Brasil: 16:00
  • Paraguay: 16:00
  • Chile: 15:00
  • Venezuela: 15:00
  • Bolivia: 15:00
  • México: 13:00
  • Estados Unidos: 13:00 (GMT-4), 14:00 (GMT-5), 15:00 (GMT-6), 16:00 (GMT-7) y 17:00 (GMT-8).
  • España: 21:00 
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El compromiso comenzará a las 2 p.m. (hora peruana) y se jugará en el estadio de Los Ángeles. El árbitro del partido será el portugués João Pedro Silva Pinheiro.

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Este domingo 28 de junio comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el partido entre las selecciones de Sudáfrica y Canadá. Entérate de todos los detalles en esta nota de El Comercio.

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