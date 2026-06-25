La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y ya empieza a dejar historias que alimentan la emoción del torneo. Entre la tensión de los últimos resultados y la lucha por la clasificación, se ha confirmado un cruce que promete ser de pronóstico reservado desde el primer minuto: Sudáfrica vs Canadá en los dieciseisavos de final.

La selección sudafricana ha sido una de las grandes revelaciones de esta primera etapa. Su clasificación no fue sencilla, pero llegó con un golpe de autoridad en la última jornada, cuando sorprendió al derrotar a Corea del Sur en un partido que nadie esperaba, demostrando carácter, orden táctico y una enorme capacidad de resistencia.

Del otro lado, Canadá también se ganó su lugar con méritos propios. El cuadro rojo aseguró su presencia en la siguiente ronda con contundencia, mostrando solidez colectiva y una identidad de juego cada vez más consolidada en el escenario mundial.

Ahora, el destino ha unido a dos selecciones que llegan con confianza, ilusión y sin nada que perder. Sudáfrica buscará seguir rompiendo pronósticos, mientras que Canadá intentará confirmar que su crecimiento no es casualidad. Un duelo inesperado, pero cargado de historia por escribir en este Mundial 2026.

¿Cuándo juegan Sudáfrica vs. Canadá?

El partido entre Sudáfrica y Canadá se disputará el domingo 28 de junio de 2026, en el imponente Estadio de Los Ángeles, también conocido como SoFi Stadium. El recinto, uno de los más modernos del mundo, tiene capacidad para alrededor de 70 000 espectadores y se prepara para vivir un ambiente de gran cita mundialista.

¿A qué hora juegan Sudáfrica vs. Canadá?

2:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador

3:00 p.m. hora de Chile, Venezuela y Bolivia

4:00 p.m. hora de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

Dónde ver Sudáfrica vs. Canadá

Para los aficionados de todo el continente, el encuentro tendrá una amplia cobertura televisiva. El partido será transmitido por DirecTV para toda Sudamérica, lo que permitirá seguir cada detalle de este cruce decisivo con la máxima calidad de emisión.

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