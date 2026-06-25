Por Kenyi Peña Andrade

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y ya empieza a dejar historias que alimentan la emoción del torneo. Entre la tensión de los últimos resultados y la lucha por la clasificación, se ha confirmado un cruce que promete ser de pronóstico reservado desde el primer minuto: Sudáfrica vs Canadá en los dieciseisavos de final.