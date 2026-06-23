Sudáfrica y Corea del Sur medirán fuerzas este miércoles 24 de junio por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio de Monterey, México. Los ‘bafana bafana’ llegan tras empatar 1-1 ante República Checa. Por su parte, los coreanos cayeron 1-0 ante México. Ambas selecciones lucharán por pasar a la próxima fase del torneo internacional y hacerse con la victoria de esta fecha. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Sudáfrica vs Corea del Sur por el Mundial 2026?

El partido Sudáfrica vs Corea del Sur se jugará este miércoles 24 de junio en el Estadio de Monterey, México. El recinto tiene una capacidad de 53 529 espectadores.

Horario del Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur está programado para las 8:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 9:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 10:00 p.m.

¿Dónde ver Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Sudáfrica vs Corea del Sur se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026