Sudamericano Sub 17 EN VIVO: ver tabla de posiciones del hexagonal, resultados en directo y clasificados

Sudamericano Sub 17 Perú 2019 EN VIVO EN DIRECTO: este domingo se disputará la quinta fecha del hexagonal final rumbo al Mundial de la categoría en Brasil. Argentina y Chile son los únicos clasificados.

Perú vs. Ecuador: Yuriel Celi marcó el 1-1 con este golazo de zurda en el Sudamericano Sub 17. (Video: Movistar Deportes)

► Selección peruana Sub 17: ¿qué necesita para clasificar al Mundial en la fecha final del Sudamericano?

En la apertura de la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17, Argentina goleó 3-0 a Paraguay, logrando 10 puntos y metiéndose en la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Mientras que Chile, en un vibrante partido, vino de atrás y derrotó 4-2 a Uruguay, sacando su boleto al torneo que se realizará en Brasil.

Perú y Ecuador cerraron la fecha 4 del hexagonal final, empatando 1-1. En la última fecha, ambas selecciones se jugarán su clasificación al Mundial.

Sudamericano Sub 17 Perú 2019 EN VIVO: horarios de la fecha 5 del hexagonal final

Primer turno (4:30 p.m.)

-Perú vs. Ecuador



Segundo turno (6:50 p.m.)

-Chile vs. Paraguay



Tercer turno (9:10 p.m.)

-Ecuador vs. Argentina

Sudamericano Sub 17 Perú 2019 EN VIVO: así va la tabla del hexagonal final