Sudamericano Sub 20: ¿a qué hora y en qué canales se juegan EN VIVO y EN DIRECTO los partidos?

El Sudamericano Sub 20 inicia este jueves 17 de enero en Chile, con el objetivo de buscar la clasificación al Mundial Polonia 2019. Para ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO de las 10 selecciones afiliadas, puedes seguir la transmisión de Movistar Deportes y Latina en Perú; además de TyC Sports en Argentina, Tigo Sport en Bolivia, SporTV en Brasil y Canal 13 en Chile. El Comercio te traerá la mayor información y te brindará cómo, cuándo y dónde ver todos los partidos online por aplicaciones móviles, páginas por internet y otras plataformas web para no perderte del campeonato organizado por la Conmebol.

El jueves 17 Venezuela vs. Brasil protagonizan el partido inaugural en la ciudad de Rancagua por el Grupo A. Horas más tarde, el anfitrión Chile y Bolivia continuarán con el segundo partido. Por otro lado, la selección peruana Sub 20 comandada por Daniel Ahmed tendrá una dura prueba desde el inicio, conformando el Grupo B con rivales como Uruguay, Argentina, Ecuador y Paraguay. Sigue el Sudamericano Sub 20 EN VIVO y EN DIRECTO por diferentes canales para ver los goles, jugadas polémicas, videos, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y más detalles.

El presente Sudamericano Sub 20 se realiza por cuarta vez en Chile entre el 17 de enero al 10 de febrero de 2019. El certamen organizado por la Conmebol otorga 4 plazas para el Mundial Polonia de este año que se juega en el mes de mayo. Cabe señalar que este torneo ya no se disputará las 2,5 plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la reincorporación del Torneo Preolímpico Sudamericano.

Jugadores de la selección peruana partieron a Chile para disputar el Sudamericano Sub 20. FPF

¿Cómo ver el Sudamericano Sub 20 en vivo y en directo?

Para ver el Sudamericano Sub 20 EN VIVO y EN DIRECTO podrás seguirlo por la señal de Movistar Deportes (Perú), Latina (Perú), Tigo ports, (Paraguay), TyC Sports (Argentina), Tigo Sports (Bolivia), Canal 13 (Chile) y SporTV (Brasil). Ahora, para ver fútbol en vivo desde tu celular puedes descargarlo desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

El servicio streaming de los diferentes medios de comunicación te permitirán ver el Sudamericano Sub 20 EN VIVO y EN DIRECTO en toda su plataforma de señales tanto en radio (si la tuviera), como tv, para acceder en tiempo real a su programación, audio y video, parrilla de programación y un canal de contacto directo que le permite interactuar con los diferentes programas en vivo online.

Partidos, fechas y horarios del Sudamericano Sub 20

Primera Fase – Grupo A

Jueves 17 de Enero

Venezuela vs. Colombia, 15:10 horas

Estadio El Teniente de Rancagua





Estadio El Teniente de Rancagua Chile vs. Bolivia, 17:30 horas

Estadio El Teniente de Rancagua



(Libre: Brasil)

Sábado 19 de enero

Colombia vs. Brasil, 15:10 horas

Estadio El Teniente de Rancagua





Estadio El Teniente de Rancagua Chile vs. Venezuela, 19:30 horas

Estadio El Teniente de Rancagua



(Libre: Bolivia)

Lunes 21 de enero

Brasil vs. Venezuela, 15:10 horas

Estadio El Teniente de Rancagua





Estadio El Teniente de Rancagua Colombia vs. Bolivia, 17:30 horas

Estadio El Teniente de Rancagua



(Libre: Chile)

Miércoles 23 enero

Bolivia vs. Venezuela, 15:10 horas

Estadio El Teniente de Rancagua





Estadio El Teniente de Rancagua Chile vs. Brasil, 17:30 horas

Estadio El Teniente de Rancagua



(Libre: Colombia)

Viernes 25 enero

Brasil vs. Bolivia, 15:10 horas

Estadio El Teniente de Rancagua





Estadio El Teniente de Rancagua Chile vs. Colombia, 17:30 horas

Estadio El Teniente de Rancagua



(Libre: Venezuela)

Primera fase - Grupo B

Viernes 18 de Enero

Ecuador vs. Paraguay, 17:10 horas

Estadio Fiscal de Talca





Estadio Fiscal de Talca Uruguay vs. Perú, 19:30 horas

Estadio Fiscal de Talca



(Libre: Argentina)

Domingo 20 de enero

Paraguay vs. Argentina, 15:10 horas

Estadio La Granja de Curicó





Estadio La Granja de Curicó Uruguay vs. Ecuador, 17:30 horas

Estadio La Granja de Curicó



(Libre: Perú)

Martes 22 de enero

Argentina vs. Ecuador, 15:10 horas

Estadio Fiscal de Talca





Estadio Fiscal de Talca Paraguay vs. Perú, 17:30 horas

Estadio Fiscal de Talca



(Libre: Uruguay)

Jueves 24 de enero

Perú vs. Ecuador, 17:10 horas

Estadio La Granja de Curicó





Estadio La Granja de Curicó Uruguay vs. Argentina, 19:30 horas

Estadio La Granja de Curicó



(Libre: Paraguay)

Sábado 26 enero

Argentina vs. Perú, 17:10 horas

Estadio Fiscal de Talca





Estadio Fiscal de Talca Uruguay vs. Paraguay, 19:30 horas

Estadio Fiscal de Talca



(Libre: Ecuador)

Programación fase final

Todos los encuentros serán en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Martes 29 de enero

2° Grupo A vs. 3° Grupo A. 15:30 horas.

1° Grupo B vs. 2° Grupo B. 17:50 horas.

1° Grupo A vs. 3° Grupo B. 20:10 horas.

Viernes 01 de febrero

2° Grupo B vs. 3° Grupo A. 15:30 horas.

1° Grupo B vs. 3° Grupo B. 17:50 horas.

1° Grupo A vs. 2° Grupo A. 20:10 horas.

Lunes 04 de febrero

2° Grupo A vs. 3° Grupo B. 15:30 horas.

1° Grupo B vs. 3° Grupo A. 17:50 horas.

1° Grupo A vs. 2° Grupo B. 20.10 horas.

Jueves 07 de febrero

2° Grupo B vs. 3° Grupo B. 15:30 horas.

1° Grupo B vs. 2° Grupo A. 17:50 horas.

1° Grupo A vs. 3° Grupo A. 20:10 horas.

Domingo 10 de febrero

3° Grupo A vs. 3° Grupo B. 15:30 horas.

2° Grupo A vs. 2° Grupo B. 17:50 horas.

1° Grupo A vs. 1° Grupo B. 20:10 horas.

Jugadores de la selección peruana destacaron en el último Torneo Dscentralizado 2018 con sus respectivos clubes. FPF

¿Qué páginas web transmitirán a detalle el Sudamericano Sub 20 desde Chile?

El Sudamericano Sub 20 genera gran expectativa en todo el continente, pues las 10 selecciones afiliadas a la Conmebol buscarán cuatro plazas para el Mundial Polonia 2019 que se realizará en el mes de mayo. De esta manera, te dejamos los links de los medios peruanos donde puedes seguir los partidos EN VIVO y EN DIRECTO cada partido y así disfrutar y seguir el fútbol en vivo de del campeonato que se realiza en Chile.

¿Qué canales transmitirán el Sudamericano Sub 20 por TV?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV

Chile: Canal 13, CDF Premium

Perú: Movistar Deportes, Latina

Perú presentó lista de 23 convocados para el Sudamericano Sub 20

El equipo de Daniel Ahmed debutará ante Uruguay el viernes 18 de enero por el Sudamericano Sub 20. FPF

La selección peruana Sub 20 llega con grandes aspiraciones a este torneo ya que sus principales figuras lograron destacar el año pasado en el Torneo de Primera División. Jairo Concha (Universidad San Martín), Christopher Olivares (Sporting Cristal) y Marcos López (San José Earthquakes de la MLS) son los jugadores a seguir de la “Bicolor”.

Perú ha disputado 130 partidos en el Sudamericano Sub 20 desde que se jugó por primera vez en Venezuela 1954. De ese total de juegos, la bicolor cosechó 29 victorias, 30 igualdades y 71 caídas. Además, convirtieron en 71 oportunidades y vieron caer su portería en 151 veces.

En la tabla general del torneo, Perú ocupa la séptima casilla con 117 puntos. Solo por delante de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Israel y Panamá. La mejor participación de la bicolor ocurrió en las ediciones de 1954 (Venezuela), 1958 (Chile), 1967 (Paraguay), 1971 (Paraguay) y 1975 (Perú). En mencionados torneos finalizó en la cuarta posición.

Perú en el Sudamericano Sub 20

Conoce la tabla histórico de los países afiliados en el Sudamericano Sub 20. Wikipedia

El equipo dirigido por Daniel Ahmed viene con el objetivo de clasificar al Mundial Sub 20 de Polonia. Muchos de los que integran el plantel lograron destacar en el Torneo Descentralizado de la Primera División en 2018 y llegan en buenas condiciones para poder participar en el Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub 20.

A lo largo de la historia, Perú disputó 130 partidos en el Sudamericano Sub 20 desde que se jugó por primera vez en 1954 con sede en Venezuela. En total sumó 29 victorias, 30 empates y 71 derrotas. Han anotado 71 veces y recibieron 151 goles. Entre sus principales figuras están Jairo Concha, Christopher Olivares y Marco López.

Perú conforma el Grupo B con Uruguay, Paraguay, Ecuador y Argentina. En ese mismo orden serán los partidos que disputará el equipo de Daniel Ahmed desde el 18 de enero.

Los 23 convocados de Perú en el Sudamericano Sub 20

Diego Romero (Universitario), Emile Franco (Sporting Cristal), Jeremy Aguirre (Sport Boys); Franco Medina (Alianza Lima), Junior Huerto (San Martí), Brayan Velarde (Universitario), José Zevallos (Universitario), Alessandro Milesi (Brescia Calcio – Italia), Alex Deneumostier (Melgar), Marco Saravia (Municipal); Walter Tandazzo (Melgar), Jonathan Bilbao (San Martí), Dylan Caro (Unión Huaral), Jairo Concha (San Martí), Jesús Pretell (San Martín), Marco López (Sporting Cristal), Fernando Pacheco (Sporting Cristal), Gerald Távara (Sporting Cristal), Oslimg Mora (Alianza Lima), Sebastián Gonzáles (Sport Boys), José Bolívar (San Martín), Christopher Olivares (Sporting Cristal).