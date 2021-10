Suecia vs. Grecia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 8 del Grupo B de las Eliminatorias de UEFA rumbo a Qatar 2022 , este martes 12 de octubre desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 3 . Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección de Suecia tendrá una gran oportunidad para trepar a la cima de su serie y soñar con la clasificación al Mundial, cuando reciba a Grecia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Friends Arena.

Suecia vs. Grecia: horarios del partido y canales

México - 1:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 1:45 p.m. - ESPN 3

Ecuador - 1:45 p.m. - ESPN 3

Colombia - 1:45 p.m. - ESPN 3

Bolivia - 2:45 p.m. - ESPN 3

Venezuela - 2:45 p.m. - ESPN 3

Paraguay - 2:45 p.m. - ESPN 3

Chile - 3:45 p.m. - ESPN 3

Argentina - 3:45 p.m. - ESPN 3

Uruguay - 3:45 p.m. - ESPN 3

Brasil - 3:45 p.m. - Estádio TNT Sports

España - 8:45 p.m.

Tras su holgado triunfo a costa de Kosovo, los suecos se mantienen en la pelea con España por acabar los líderes y así obtener un boleto directo para la cita mundialista.

El sábado reciente, la Suecia de Jan Andersson se adelantó con un gol de penal del volante ofensivo del Leipzig, Emil Forsberg (29). El punta de la Real Sociedad Alexander Isak firmó el segundo (62) y Robin Quaison acabó de sentenciar en el minuto 79 ante un Kosovo ya sin opciones que queda penúltimo de grupo con 4 puntos.

En la tabla, Suecia es segundo con 12 puntos, mientras que España ocupa el primer puesto momentáneamente, con 13 unidades, y con un partido más.

Suecia contará para este compromiso con el defensa que milita en Manchester United, Viktor Lindelof, quien se perdió el juego anterior por acudir al nacimiento de su hijo.

“Lindelof, que jugó 168 partidos con la camiseta de Manchester United desde su llegada al club en 2017, heredó la capitanía de Suecia este verano. Por lo tanto, se espera que el técnico lo ponga desde el arranque en Estocolmo”, detalló su club, en un artículo web.

Sí mantiene alguna posibilidad de estar en Catar-2022 Grecia, que se impuso en Georgia (2-0), con dos goles sobre la bocina: Tasos Bakasetas, desde el punto de penal (90), y otro en el 90+5, de Dimitris Pelkas.

Los ‘helenos’ son terceros con 9 puntos, mientras que Georgia cierra la tabla con 1 punto.

Suecia vs. Grecia: probables alineaciones

Suecia: Olsen, Krafth, Danielsson, Nilsson, Augustinsson, Claesson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Isak y Kulusevski. DT: Janne Andersson.

Grecia: lachodimos, Chatzidiakos, Mavropanos, Tzavellas, Androutsos, Bakasetas, Siopis, Bouchalakis, Tsimikas, Masouras y Pavlidis. DT: Johannes van ‘t Schip.

Con información de AFP.

Conforme a los criterios de Saber más