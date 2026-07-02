Suiza vs. Argelia en vivo:
Horario, TV y dónde ver en vivo Suiza vs. Argelia por Mundial 2026
- Fecha: Jueves 2 de julio del 2026
- Partido: Suiza vs. Argelia
- Hora: 21:00 (MEX); 23:00 ET (USA); 22:00 (PER/COL/ECU); 00:00 del sábado (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Tigo Sports, Telefe, GEN, trece
- Streaming: Paramount, DGO
- Estadio: Estadio BC Place Vancouver.
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿A qué hora juega Suiza vs. Argelia
¿A qué hora juega Suiza vs. Argelia
¿A qué hora juega Suiza vs. Argelia
- México: 21:00 horas.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 00:00 horas del sábado.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 23:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 22:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 23:00 horas.
- España: 5:00 horas del sábado.
Suiza vs. Argelia se enfrentan en el Estadio BC Place Vancouver por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este jueves 2 de julio. Ambas selecciones se verán las caras en un intenso duelo de vida o muerte. El ganador de este duelo se enfrentará al que salga
¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE EL COMERCIO!
Aquí inicia la cobertura del partido de Suiza vs. Argelia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¡ALINEACIÓN DE ARGELIA!